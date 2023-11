Aleíx Espargaró: qualifiche sì, gara no

Dopo le prime sessioni di prove del finale di stagione della MotoGP a Valencia, Aleíx Espargaró era sconfortato: le iniezioni non stanno aiutando, il dolore al perone sinistro rotto è troppo forte per una gara completa.

Nelle prove del venerdì sul Circuito Ricardo Tormo, la zoppicante stella dell'Aprilia Aleix Espargaró ha ottenuto un sorprendente decimo posto, perdendo solo quattro decimi di secondo dal suo compagno di squadra Maverick Viñales, che aveva ottenuto il miglior tempo della giornata.

Tuttavia, la prognosi di Espargaró per il resto del fine settimana è stata fosca. "Sarà impossibile disputare la gara. Le qualifiche sono un'altra storia, sono divertenti e si tratta di fare un giro veloce. Ma non riesco a vedere la gara", ha sospirato in vista dei 27 giri previsti per domenica. "Ho molto dolore e sono triste e deluso. Ho fatto delle iniezioni per il dolore, ma funzionano solo nel tessuto muscolare, non nel punto della frattura. E se durante la corsa faccio pressione sulla gamba e quindi anche sul punto della frattura, il corpo dà l'allarme. Abbiamo ancora un'idea per sabato, ma allo stato attuale delle cose sono sicuro al 99% che non riuscirò a fare più di 4 o 5 giri di fila. La moto è buona, ma non ho l'energia necessaria".

Questo ha portato anche a una caduta in allenamento, in cui ha perso il controllo della ruota anteriore nella prima curva del circuito, una veloce curva a sinistra. "A causa dell'infortunio, cerco involontariamente di stare sulla moto più che di stare accanto ad essa e, per compensare questa posizione sfavorevole, sono più duro in frenata. Il risultato è una caduta e il fatto che non sto guidando bene".

Espargaró è apparso stanco, non solo per l'infortunio, ma anche per una stagione che è stata come una maratona. "Dopo il Gran Premio di Misano, dove Dani Pedrosa ha conquistato due volte il quarto posto, mi sono seduto nel suo motorhome. Mi ha dato il suo casco e abbiamo parlato di MotoGP per due ore. Mi ha detto: "Con il programma che stava seguendo in questi giorni, si sarebbe ritirato dal campionato del mondo molto prima, non era sostenibile a lungo termine", ha detto Espargaró.

Aleix si riferiva non solo al numero totale di Gran Premi, che ora è di 22, ma anche al programma del fine settimana. "Il sabato abbiamo tre sessioni, e quando la volata è finita, abbiamo la stampa, la TV, Dorna ci manda sugli spalti a salutare i tifosi, Aprilia mi manda alle sessioni di autografi, il mio marchio di caschi Kabuto fa lo stesso, poi abbiamo una riunione con i tecnici, alle nove ceniamo, poi vado dal fisioterapista, e il Gran Premio è il giorno dopo. È questo che non è sostenibile a lungo termine".

Ciononostante, continuerà naturalmente. "Sono appassionato di MotoGP, sono appassionato di Aprilia e mi diverto ancora. Ma questo non significa che non sia diventato molto più difficile di prima", ha sottolineato Aleix.

Aleix si è anche rallegrato del miglior tempo ottenuto dal suo compagno di squadra Viñales nelle prove del venerdì. "Sono contento per Maverick e sarei felice per lui se riuscisse a concludere questa stagione con la sua prima vittoria per Aprilia. Sarebbe fantastico!".

E sabato mattina è diventato chiaro: Joan Mir non salirà sulla sua Repsol Honda sabato e domenica dopo la caduta di venerdì.

Risultati qualifiche MotoGP, Valencia (24.11.):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.142 min.

2. Martin, Ducati, +0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6° Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9° Miller, KTM, + 0,339

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11° Bastianini, Ducati, + 0,431

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13° Quartararo, Yamaha, + 0,473

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15° Bagnaia, Ducati, + 0,659

16° Nakagami, Honda, + 0,860

17° Marini, Ducati, + 1,201

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.303

19° Rins, Honda, + 1.322

20° Savadori, Aprilia, + 1.653

21° Pol Espargaró, KTM, + 1.798

Risultati MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1° Zarco, Ducati, 1:30.191 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec.

3° Martin, Ducati, + 0,259

4° Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5° Viñales, Aprilia, + 0,343

6° Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9° Bastianini, Ducati, + 0,620

10° Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12° Miller, KTM, + 0,710

13° Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16° Brad Binder, KTM, + 1,061

17° Marini, Ducati, + 1.106

18° Nakagami, Honda, + 1.252

19° Rins, Honda, + 1.297

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21° Mir, Honda, + 1.362

22° Savadori, Aprilia, + 1.806