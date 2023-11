Aleíx Espargaró: Qualificação sim, corrida não

Após as primeiras sessões de treinos para o final da temporada de MotoGP em Valência, Aleíx Espargaró estava desanimado: as injecções não estão a ajudar, a dor no perónio esquerdo partido é demasiado forte para uma corrida completa.

Nos treinos de sexta-feira no Circuito Ricardo Tormo, a estrela da Aprilia, Aleix Espargaró, conseguiu um surpreendente décimo lugar, perdendo apenas quatro décimos de segundo para o seu companheiro de equipa Maverick Viñales, que tinha feito o melhor tempo do dia.

No entanto, o prognóstico de Espargaró para o resto do fim de semana era sombrio. "Vai ser impossível disputar a corrida. A qualificação é uma história diferente, é divertida e tem tudo a ver com uma volta rápida. Mas não consigo ver a corrida", suspirou, tendo em conta a distância de 27 voltas prevista para domingo. "Tenho muitas dores, estou triste e desiludido. Já tomei injecções para as dores, mas elas só actuam no tecido muscular, não no local da fratura. E se eu fizer pressão na perna enquanto ando a cavalo e, portanto, também no local da fratura, o corpo dá o alarme. Ainda temos uma ideia para sábado, mas, neste momento, tenho 99% de certeza de que não vou conseguir fazer mais do que 4 ou 5 voltas seguidas. A mota é boa, mas não tenho a energia necessária."

Isto também levou a uma queda nos treinos, em que perdeu o controlo da roda dianteira na primeira curva da pista, uma rápida curva à esquerda. "Devido à lesão, tento involuntariamente ficar mais em cima da moto do que ao lado dela e, para compensar esta posição desfavorável, travo com mais força. O resultado é uma queda - e o facto de eu não estar a andar bem no geral."

Espargaró parecia cansado, não só por causa da lesão, mas também por causa de uma época que foi como uma maratona. "Depois do Grande Prémio de Misano, onde Dani Pedrosa ficou duas vezes em quarto lugar, sentei-me na autocaravana dele. Ele deu-me o capacete e conversámos sobre o MotoGP durante duas horas. Disse: "Com o programa que ele estava a seguir atualmente, ter-se-ia retirado do campeonato do mundo muito mais cedo, não era sustentável a longo prazo", afirmou Espargaró.

Aleix referia-se não só ao número total de Grandes Prémios, que agora é de 22, mas também ao próprio programa do fim de semana. "No sábado temos três sessões e, quando o sprint termina, temos imprensa, televisão, a Dorna envia-nos para as bancadas para acenar aos fãs, a Aprilia envia-me para sessões de autógrafos, a minha marca de capacetes Kabuto faz o mesmo, depois temos uma reunião com os técnicos, às nove temos o jantar, depois vou ao fisioterapeuta e o Grande Prémio é no dia seguinte. É isso que não é sustentável a longo prazo".

No entanto, é claro que ele vai continuar. "Sou apaixonado pelo MotoGP, sou apaixonado pela Aprilia e continuo a divertir-me. Mas isso não significa que não se tenha tornado muito mais difícil do que antes," sublinhou Aleix.

Aleix também ficou satisfeito com o melhor tempo do seu companheiro de equipa Viñales nos treinos de sexta-feira. "Estou contente pelo Maverick e ficaria feliz por ele se conseguisse terminar esta época com a sua primeira vitória com a Aprilia. Isso seria fantástico!"

E no sábado de manhã ficou claro: Joan Mir não vai voltar à sua Repsol Honda no sábado e no domingo, depois da queda de sexta-feira.

Resultado da qualificação de MotoGP, Valência (24.11.):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2º Martin, Ducati, +0,147 seg

3º Zarco, Ducati, +0,154

4º Di Giannantonio, Ducati, +0,253

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6º Binder, KTM, + 0,260

7º Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9.º Miller, KTM, + 0,339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11º Bastianini, Ducati, + 0,431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13º Quartararo, Yamaha, + 0,473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15º Bagnaia, Ducati, + 0,659

16º Nakagami, Honda, + 0,860

17º Marini, Ducati, + 1,201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19º Rins, Honda, + 1,322

20º Savadori, Aprilia, + 1,653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Resultado MotoGP FP1, Valência (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 seg

3º Martin, Ducati, + 0,259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5º Viñales, Aprilia, + 0,343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0,373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9º Bastianini, Ducati, + 0,620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12º Miller, KTM, + 0,710

13º Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15º Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16º Brad Binder, KTM, + 1,061

17º Marini, Ducati, + 1,106

18º Nakagami, Honda, + 1,252

19º Rins, Honda, + 1,297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21º Mir, Honda, + 1,362

22º Savadori, Aprilia, + 1,806