Álex Rins (LCR-Honda) : Toujours à moitié en forme

Après sa victoire historique au Texas, la seule de l'année pour l'équipe Honda, Álex Rins a vu sa saison se transformer en un long calvaire avec sa jambe cassée au Mugello et ses tentatives de retour ratées.

La dernière en date s'est déroulée en Australie - avec pour résultat que Rins a passé une radio à Melbourne en raison de violentes douleurs dans le tibia gauche endommagé et qu'il a été évacué sans ménagement vers Madrid où il a dû subir une nouvelle opération.

Aujourd'hui, à Valence, le futur pilote d'usine Yamaha veut faire ses adieux au LCR Honda avec une performance digne de ce nom. "Ces dernières semaines, j'ai travaillé aussi dur que possible pour ce Grand Prix", a décrit Rins, tout en laissant entendre qu'il faudra peut-être attendre mars ou avril 2024 pour que ses blessures soient totalement guéries.

"Sur une échelle de 1 à 10, où 10 signifie un bien-être complet sur la moto, je suis à 5 ou 6. Par rapport au GP d'Australie, je me sens nettement mieux. Mais les autres ont eu un programme de course chargé et c'est avec une confiance équivalente qu'ils abordent les virages. J'ai du mal à trouver les bonnes références et les points de freinage optimaux".

Comme bon nombre de ses collègues, Rins a déjà été victime d'une chute à Valence le vendredi. "Il est difficile d'expliquer pourquoi j'ai glissé. Les temps au tour étaient bons, les pneus étaient à température, ma vitesse et mes lignes n'étaient pas différentes de celles du tour précédent", s'est-il étonné. "La seule chose que j'ai remarquée, c'est la saleté sur la piste. L'asphalte lui-même a une bonne adhérence, mais la piste est poussiéreuse. Dès que tu t'écartes un peu de la ligne, tu sens que la roue avant veut se replier !"

Résultats MotoGP Q2, Valence (25.11.) :

1. Viñales, Aprilia, 1:28.931 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,092 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,213

4. Miller, KTM, + 0,230

5. Binder, KTM, + 0,240

6. Martin, Ducati, + 0,251

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,292

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,330

9. Marc Márquez, Honda, + 0,344

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,507

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,579

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,866



La suite de la grille de départ :

13. Augusto Fernández, KTM

14. Bastianini, Ducati

15. Quartararo, Yamaha

16. Nakagami, Honda

17. Marini, Ducati

18. Pol Espargaró, KTM

19. Morbidelli, Yamaha

20. Rins, Honda

21e Savadori, Aprilia