Álex Rins (LCR Honda): Ancora in forma solo per metà

Álex Rins vanta la storica vittoria in Texas, l'unica dell'anno per la squadra Honda in difficoltà, ma dopo la rottura della gamba al Mugello, la stagione del pilota catalano è diventata un percorso di sofferenza caratterizzato da lunghi periodi di inattività e tentativi di rimonta falliti.

L'ultimo di questi è avvenuto in Australia, con il risultato che Rins è stato sottoposto a una radiografia a Melbourne a causa del forte dolore alla parte inferiore della gamba sinistra danneggiata ed è volato direttamente a Madrid, dove ha dovuto subire un'altra operazione.

Ora, a Valencia, il futuro pilota ufficiale Yamaha vuole dare l'addio alla LCR Honda con una prestazione degna di nota. "Nelle ultime settimane ho lavorato il più duramente possibile in vista di questo Gran Premio", ha dichiarato Rins, rivelando che potrebbe essere necessario attendere fino a marzo o aprile 2024 per la completa guarigione delle lesioni.

"Su una scala da 1 a 10, dove 10 significa completo benessere sulla moto, sono a 5 o 6. Rispetto al GP d'Australia, mi sento molto meglio. Ma gli altri avevano un programma di gara completo e affrontano le curve con la stessa sicurezza. Io faccio fatica a trovare i riferimenti giusti e i punti di frenata ottimali".

Come molti dei suoi colleghi, anche Rins è stato vittima di una caduta a Valencia venerdì. "È difficile spiegare perché sono scivolato. I tempi sul giro erano buoni, le gomme erano in temperatura, la mia velocità e le mie linee non erano diverse da quelle del giro precedente", si è chiesto. "L'unica cosa che ho notato è stata la sporcizia della pista. L'asfalto ha una buona aderenza, ma la pista è polverosa. Non appena si devia un po' dalla linea, si nota come la ruota anteriore voglia piegarsi!".

Risultati MotoGP Q2, Valencia (25/11):

1° Viñales, Aprilia, 1:28.931 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,092 sec.

3° Zarco, Ducati, + 0,213

4° Miller, KTM, + 0,230

5° Binder, KTM, + 0,240

6° Martin, Ducati, + 0,251

7° Bezzecchi, Ducati, + 0,292

8° Alex Márquez, Ducati, + 0,330

9° Marc Márquez, Honda, + 0,344

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,507

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,579

12° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,866



Il resto della griglia:

13° Augusto Fernández, KTM

14° Bastianini, Ducati

15° Quartararo, Yamaha

16° Nakagami, Honda

17° Marini, Ducati

18° Pol Espargaró, KTM

19° Morbidelli, Yamaha

20° Rins, Honda

21° Savadori, Aprilia