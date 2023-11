Álex Rins (LCR Honda): Ainda só está meio em forma

Desde que terminou em 19º lugar no primeiro dia de treinos, Álex Rins apercebeu-se de que não vai destruir nenhuma árvore no final da época de MotoGP em Valência. Ele terminou em penúltimo lugar na qualificação.

Álex Rins conta com a histórica vitória no Texas, a única do ano para a lutadora equipa Honda, mas depois de partir a perna em Mugello, a época do piloto catalão tornou-se um caminho de sofrimento caracterizado por longos períodos fora de ação e tentativas falhadas de regresso.

A última destas tentativas teve lugar na Austrália, tendo Rins sido submetido a uma radiografia em Melbourne devido a fortes dores na parte inferior da perna esquerda danificada e levado diretamente para Madrid, onde teve de ser submetido a outra operação.

Agora, em Valência, o futuro piloto de fábrica da Yamaha quer despedir-se da LCR Honda com um desempenho digno. "Tenho trabalhado o mais arduamente possível nas últimas semanas para este Grande Prémio", disse Rins, revelando que pode demorar até março ou abril de 2024 para que as lesões estejam totalmente curadas.

"Numa escala de 1 a 10, em que 10 significa bem-estar total na moto, estou a 5 ou 6. Em comparação com o GP da Austrália, sinto-me muito melhor. Mas os outros tiveram um programa de corrida completo e vão para as curvas com a confiança correspondente. Estou a lutar para encontrar as referências certas e os pontos de travagem ideais."

Tal como muitos dos seus colegas, Rins também foi vítima de um acidente em Valência na sexta-feira. "É difícil explicar porque é que escorreguei. Os tempos de volta eram bons, os pneus estavam à temperatura certa, a minha velocidade e as minhas linhas não eram diferentes das da volta anterior", questionou. "A única coisa que notei foi a sujidade na pista. O asfalto em si tem boa aderência, mas a pista é poeirenta. Assim que nos desviamos um pouco da linha, notamos como a roda dianteira quer dobrar-se para dentro!"

Resultado MotoGP Q2, Valência (25/11):

1º Viñales, Aprilia, 1:28.931 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,092 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,213

4º Miller, KTM, + 0,230

5º Binder, KTM, + 0,240

6º Martin, Ducati, + 0,251

7º Bezzecchi, Ducati, + 0,292

8º Alex Márquez, Ducati, + 0,330

9º Marc Márquez, Honda, + 0,344

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,507

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0,579

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,866



O resto da grelha:

13º Augusto Fernández, KTM

14º Bastianini, Ducati

15º Quartararo, Yamaha

16º Nakagami, Honda

17º Marini, Ducati

18º Pol Espargaró, KTM

19º Morbidelli, Yamaha

20º Rins, Honda

21º Savadori, Aprilia