Officiel : Luca Marini quitte le VR46 Racing Team

Samedi matin, le Mooney VR46 Racing Team a confirmé que Luca Marini disputerait sa dernière course pour la formation Rossi à Valence. L'officialisation de son accord avec le HRC n'est plus qu'une question de temps.

Le directeur de l'équipe VR46, Alessio "Uccio" Salucci, a annoncé pour la première fois officiellement ce qui était depuis longtemps un secret de polichinelle : Luca Marini quittera à la fin de la saison l'équipe de son frère Valentino Rossi, avec laquelle "Maro" a remporté six victoires en GP dans la catégorie Moto2 et a en outre été vice-champion du monde en 2020. Dans la catégorie MotoGP, deux pole positions et deux podiums sont les faits marquants de la saison en cours.

"Luca est un professionnel comme peu d'autres, un technicien, un pilote dont la passion pour le sport passe avant tout, et un travailleur acharné", énumère Uccio avec reconnaissance. "Nous sommes désolés de le laisser partir, il sera un adversaire difficile à l'avenir. Mais une telle opportunité est trop importante pour ne pas la saisir. Au nom de toute l'équipe, je lui souhaite le meilleur !"

Marini lui-même a déclaré à propos de son départ imminent : "J'ai passé une grande partie de ma carrière en championnat du monde dans cette équipe, de très nombreux moments importants de ma carrière sportive sont liés à ce groupe. Nous avons grandi ensemble et nous avons accompli des choses".

"J'ai beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision et j'ai évalué les nouveaux défis que je vais relever", a poursuivi l'Italien de 26 ans. "Je quitte une équipe fantastique qui a contribué à mon développement sportif et à ma compréhension technique. Il est maintenant temps de me consacrer avec enthousiasme à ma nouvelle voie, sans oublier ce qui a été, mais en gardant le regard tourné vers l'avenir".

Les confirmations officielles de l'accord de Marini avec Repsol-Honda et de l'engagement du vainqueur du Qatar Fabio Di Giannantonio pour succéder à Lucas chez VR46 sont encore attendues.