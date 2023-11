Ufficiale: Luca Marini lascia il VR46 Racing Team

Il Direttore del Team VR46 Alessio "Uccio" Salucci ha annunciato per la prima volta ufficialmente quello che da tempo era un segreto aperto: Luca Marini lascerà a fine stagione il team del fratello Valentino Rossi, con il quale "Maro" ha conquistato sei vittorie nei GP della classe Moto2 e si è classificato secondo nel Campionato del Mondo 2020. Tra i suoi punti di forza nella classe MotoGP in questa stagione ci sono due pole position e due podi.

"Luca è un professionista come pochi altri, un tecnico, un pilota la cui passione per questo sport viene prima di tutto e un gran lavoratore", ha dichiarato Uccio in segno di riconoscimento. "Ci dispiace lasciarlo andare, sarà un avversario duro in futuro. Ma un'opportunità come questa è troppo importante per non coglierla. Gli auguro il meglio a nome di tutta la squadra!".

Lo stesso Marini ha commentato così l'imminente addio: "Ho trascorso gran parte della mia carriera mondiale con questa squadra, molti dei momenti più importanti della mia carriera sportiva sono legati a questo gruppo. Siamo cresciuti insieme e abbiamo ottenuto molto".

"Ho riflettuto molto prima di prendere questa decisione e ho valutato le nuove sfide che mi attendono", ha proseguito il 26enne italiano. "Lascio una squadra fantastica che ha contribuito alla mia crescita sportiva e alla mia comprensione tecnica. Ora è il momento di dedicarmi con entusiasmo al mio nuovo percorso, senza dimenticare ciò che è stato, ma con lo sguardo rivolto al futuro".

Le conferme ufficiali dell'accordo di Marini con Repsol Honda e della firma di Fabio Di Giannantonio, vincitore del Qatar, come successore di Lucas alla VR46 non sono ancora arrivate.