Oficial: Luca Marini deixa a equipa de corrida VR46

No sábado de manhã, a Mooney VR46 Racing Team confirmou que Luca Marini vai disputar a sua última corrida pela equipa de Rossi em Valência. O anúncio oficial do seu acordo com a HRC é agora apenas uma questão de tempo.

O Diretor da Equipa VR46, Alessio "Uccio" Salucci, anunciou oficialmente pela primeira vez o que há muito era um segredo aberto: Luca Marini vai deixar a equipa do seu irmão Valentino Rossi no final da época, com a qual "Maro" conquistou seis vitórias de GP na classe Moto2 e foi também vice-campeão do Campeonato do Mundo de 2020. Os seus destaques na classe de MotoGP esta época incluem duas pole positions e dois pódios.

"Luca é um profissional como poucos, um técnico, um piloto cuja paixão pelo desporto vem em primeiro lugar e um trabalhador árduo", disse Uccio em reconhecimento. "Temos pena de o deixar partir, ele será um adversário difícil no futuro. Mas uma oportunidade como esta é demasiado importante para não a aproveitarmos. Desejo-lhe as maiores felicidades em nome de toda a equipa!

O próprio Marini comentou a despedida: "Passei uma grande parte da minha carreira no Campeonato do Mundo com esta equipa, muitos dos momentos mais importantes da minha carreira desportiva estão ligados a este grupo. Crescemos juntos e conseguimos muito".

"Pensei muito antes de tomar esta decisão e ponderei os novos desafios que vou enfrentar", continuou o italiano de 26 anos. "Deixo uma equipa fantástica que contribuiu para o meu desenvolvimento desportivo e para o meu conhecimento técnico. Agora é hora de me dedicar ao meu novo caminho com entusiasmo, sem esquecer o que passou, mas com os olhos postos no futuro."

As confirmações oficiais do acordo de Marini com a Repsol Honda e a assinatura do vencedor do Qatar Fabio Di Giannantonio como sucessor de Lucas na VR46 ainda estão pendentes.