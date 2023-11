Valence Q1 : Meilleur temps pour Bagnaia devant Alex Márquez

Lors de la première séance de qualifications MotoGP de Valence, Pecco Bagnaia et Alex Márquez ont assuré leur montée en qualification 2.

La première séance de qualification-1, qui s'est déroulée samedi à partir de 10h50, a vu de nombreux as du MotoGP se disputer les deux premières places et donc la Q2- : Bastianini, Alex Márquez, Quartararo, Morbidelli et Bagnaia. Le Français n'avait qu'une M1 opérationnelle dans son box, car il avait chuté au virage 10 lors des essais libres.

Le premier meilleur temps a été réalisé par Alex Márquez en 1:29,483 min. Il a pris comme référence Bagnaia, qui a immédiatement amélioré son temps de vendredi pour s'installer à la deuxième place en 1:29,498 min. Il n'était ainsi que 0,015 sec plus lent que le pilote Gresini-Ducati. 3. Augusto Fernández devant Quartararo, Pol Espargaró, Bastianini et Nakagami ainsi que Morbidelli, avant que le deuxième run ne soit lancé.

C'est alors que le leader du championnat du monde, Bagnaia, a pris la tête avec 1:20,185 min devant Alex Márquez, désormais à 0,011 sec. La star de Lenovo Ducati a ensuite amélioré son chrono en 1:29,054 min, ce qui a constitué un nouveau "all time lap record".

Résultat MotoGP Q1, 25.11. 2023

1 Bagnaia, Ducati, 1:29,054

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,142

3. Augusto Fernández, KTM, + 0,179

4. Bastianini, Ducati, + 0,335

5. Quartararo, Yamaha, + 0,559

6. Nakagami, Honda, + 0,810

7. Marini, Ducati, + 0,847

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,899

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,991

10. Rins, Honda, + 1,203

11. Savadori, Aprilia, + 1,990

Pas au départ : Joan Mir, Honda