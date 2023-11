Valencia Q1: miglior tempo per Bagnaia davanti ad Alex Márquez

Nella prima sessione di qualifiche 1 di sabato dalle 10.50, numerosi assi della MotoGP erano al via, in lotta per i primi due posti e quindi per un posto in Q2: Bastianini, Alex Márquez, Quartararo, Morbidelli e Bagnaia. Il francese aveva solo una M1 utilizzabile ai box perché era caduto alla curva 10 durante le prove libere.

Il primo tempo è stato fatto segnare da Alex Márquez in 1'29.483 min. Ha preso come riferimento Bagnaia, che ha immediatamente migliorato il suo tempo del venerdì e si è piazzato al secondo posto con 1'29.498 min. Il pilota della Gresini Ducati è stato più lento di soli 0,015 secondi. Augusto Fernández era terzo davanti a Quartararo, Pol Espargaró, Bastianini e Nakagami e Morbidelli prima dell'inizio della seconda manche.

Il leader del mondiale Bagnaia ha quindi preso il comando con un 1:20.185 min. davanti ad Alex Márquez, che ora si trovava a 0,011 sec. di distanza. Il campione della Lenovo Ducati si è poi migliorato fino a 1:29.054 min, stabilendo il nuovo record sul giro di tutti i tempi.

Risultati Q1 della MotoGP, 25/11/2023

1° Bagnaia, Ducati, 1:29.054

2° Alex Márquez, Ducati, +0.142

3° Augusto Fernández, KTM, +0.179

4° Bastianini, Ducati, + 0,335

5° Quartararo, Yamaha, + 0,559

6° Nakagami, Honda, + 0,810

7° Marini, Ducati, + 0,847

8° Pol Espargaró, KTM, + 0,899

9° Morbidelli, Yamaha, + 0,991

10° Rins, Honda, + 1,203

11° Savadori, Aprilia, + 1.990

Non è partito: Joan Mir, Honda