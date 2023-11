Valência Q1: Melhor tempo para Bagnaia à frente de Alex Márquez

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

Na primeira sessão de qualificação 1, no sábado, a partir das 10h50, vários ases proeminentes do MotoGP estavam no início, lutando pelos dois primeiros lugares e, portanto, por um lugar na Q2 - Bastianini, Alex Márquez, Quartararo, Morbidelli e Bagnaia. O francês só tinha uma M1 operacional nas boxes, pois tinha-se despistado na curva 10 durante os treinos livres.

O primeiro tempo foi estabelecido por Alex Márquez em 1m29,483s, tendo como referência Bagnaia, que melhorou de imediato o seu tempo de sexta-feira e se instalou no segundo lugar com 1m29,498s. Foi apenas 0,015 segundos mais lento que o piloto da Gresini Ducati. Augusto Fernández foi 3º, à frente de Quartararo, Pol Espargaró, Bastianini e Nakagami, bem como Morbidelli, antes do início da segunda corrida.

O líder do campeonato do mundo, Bagnaia, assumiu a liderança com 1:20.185 min, à frente de Alex Márquez, que estava agora 0,011 seg. atrás. A estrela da Lenovo Ducati melhorou então para 1:29.054 min, estabelecendo um novo recorde de volta de todos os tempos.

Resultado MotoGP Q1, 25/11/2023

1º Bagnaia, Ducati, 1:29.054

2º Alex Márquez, Ducati, +0,142

3º Augusto Fernández, KTM, +0,179

4º Bastianini, Ducati, +0,335

5º Quartararo, Yamaha, + 0,559

6º Nakagami, Honda, + 0,810

7º Marini, Ducati, + 0,847

8º Pol Espargaró, KTM, + 0,899

9º Morbidelli, Yamaha, + 0,991

10º Rins, Honda, + 1,203

11º Savadori, Aprilia, + 1,990

Não começou: Joan Mir, Honda