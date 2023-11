Valence Q2 : Pole pour Viñales, Bagnaia devant Martin

Le leader du championnat du monde Francesco "Pecco" Bagnaia s'est acquitté de son devoir lors de la qualification 1 et a validé son ticket pour la Q2 en 1:29,054 min. Après le détour par la Q1, Bagnaia a toutefois pris le départ de la deuxième séance de qualification décisive, au cours de laquelle les places de départ 1 à 12 sont attribuées, sur un pneu arrière vieux de quatre tours.

Son rival en titre, Jorge Martin, a fait preuve de réactivité dès la pitlane en interceptant en un éclair un disque de rupture de Marc Márquez qui avait failli s'écraser dans l'entrée d'air de sa GP23.

Le pilote officiel Red Bull-KTM Brad Binder a signé le temps de référence de la Q2 avec un chrono de 1:29.171, tandis que Martin s'est classé deuxième à seulement 0,011 seconde. Le coéquipier de Brad, Jack Miller, a terminé troisième à 0,099 seconde.

La décision s'est faite dans les six dernières minutes : Bagnaia a d'emblée réalisé un nouveau temps intermédiaire en 1'29.167 sur son premier pneu arrière soft frais de la séance, puis le tenant du titre a ajouté un 1'29.023 dans son deuxième tour.

Le premier temps de 1'28 sur le circuit Ricardo Tormo de 4,005 km a été réalisé par Maverick Viñales, le pilote officiel Aprilia, qui s'est emparé de la pole position !

Martin a certes réalisé le meilleur temps une fois, suivi de près par Marc Márquez, qui a failli le toucher au virage 9 lorsque le pilote Pramac-Ducati est allé un peu loin. Le deuxième du championnat du monde a perdu du temps et a dû attaquer une nouvelle fois - et Marc Márquez a chuté en essayant de rester au contact de son cheval de trait !

Alex Márquez a provoqué une nouvelle phase jaune, alors qu'il restait encore une minute au chrono, mais Martin n'a pas réussi à faire mieux, car il a dû interrompre son dernier tour volant après une erreur au virage 4. Le "Martinator" doit donc se contenter de la sixième place sur la grille, tandis que Bagnaia se maintient à la deuxième place.

Pour la finale et sa dernière apparition en tant que pilote Ducati, Johann Zarco complète la première ligne de départ, suivi du duo Red Bull-KTM Miller et Binder, le Sud-Africain ayant encore chuté en fin de course.

Seuls 21 pilotes seront sur la grille : Pour le pilote officiel Repsol Honda Joan Mir, la finale de la saison s'est terminée prématurément après son crash du vendredi matin. Après un contrôle médical le samedi matin et une consultation avec son équipe, il a été décidé qu'il se rétablirait en vue du test de mardi.

Résultats MotoGP Q2, Valence (25.11.) :

1. Viñales, Aprilia, 1:28.931 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,092 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,213

4. Miller, KTM, + 0,230

5. Binder, KTM, + 0,240

6. Martin, Ducati, + 0,251

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,292

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,330

9. Marc Márquez, Honda, + 0,344

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,507

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,579

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,866



La suite de la grille de départ :

13. Augusto Fernández, KTM

14. Bastianini, Ducati

15. Quartararo, Yamaha

16. Nakagami, Honda

17. Marini, Ducati

18. Pol Espargaró, KTM

19. Morbidelli, Yamaha

20. Rins, Honda

21e Savadori, Aprilia