Valencia Q2: pole per Viñales, Bagnaia davanti a Martin

Nella finale della MotoGP a Valencia, un'Aprilia è in pole position con Maverick Viñales. Nella lotta per il campionato mondiale, il pilota Ducati Pecco Bagnaia si è assicurato la migliore posizione di partenza nonostante una deviazione nella Q1.

Illeader del campionato mondiale Francesco "Pecco" Bagnaia ha completato il compito obbligatorio nelle qualifiche 1 e si è assicurato il biglietto per la Q2 con un tempo di 1:29.054 minuti. Tuttavia, Bagnaia ha iniziato la decisiva seconda sessione di qualifiche, in cui vengono assegnate le posizioni in griglia da 1 a 12, con una gomma posteriore vecchia di quattro giri dopo le deviazioni della Q1.

Il suo rivale per il titolo Jorge Martin ha già dimostrato la sua capacità di reazione nella corsia dei box quando ha intercettato rapidamente un disco di Marc Márquez che è quasi volato nella presa d'aria della sua GP23.

Il pilota ufficiale della Red Bull KTM Brad Binder ha fatto segnare il miglior tempo della Q2 con un 1:29.171 min, con Martin a soli 0,011 secondi di distanza in seconda posizione. Il compagno di squadra di Brad, Jack Miller, si è piazzato terzo con un ritardo di 0,099 secondi.

Tuttavia, la decisione è stata presa solo negli ultimi sei minuti: Bagnaia ha fatto subito segnare un nuovo miglior tempo intermedio di 1'29.167s con la prima gomma posteriore morbida fresca della sessione, e il campione in carica ha aggiunto un 1'29.023s nel suo secondo giro.

Tuttavia, il primo tempo di 1:28 sui 4,005 chilometri del Circuito Ricardo Tormo è stato ottenuto dal pilota ufficiale Aprilia Maverick Viñales, che ha conquistato la pole position!

Martin è stato a un certo punto in grado di ottenere il miglior tempo, seguito da vicino da Marc Márquez, che lo ha quasi toccato alla curva 9 quando il pilota della Pramac Ducati è andato un po' largo. Il vicecampione del mondo ha perso tempo e ha dovuto attaccare di nuovo, mentre Marc Márquez è caduto mentre cercava di tenere il passo del suo pilota preferito!

Alex Márquez ha causato un'altra fase gialla, ma c'era ancora un minuto sul cronometro - ma Martin non è stato in grado di migliorarsi, dato che ha dovuto interrompere il suo ultimo giro volante dopo un errore alla curva 4. Di conseguenza, il "Martinator" si è dovuto accontentare del 6° posto in griglia, mentre Bagnaia ha mantenuto il 2° posto.

Johann Zarco completa la prima fila dello schieramento per la finale e la sua ultima apparizione come pilota Ducati, seguito dal duo Red Bull-KTM di Miller e Binder, con il sudafricano che è caduto nel finale.

Solo 21 piloti saranno presenti sulla griglia di partenza: Per il pilota della Repsol Honda Joan Mir, il finale di stagione è finito in anticipo dopo la caduta di venerdì mattina. Dopo un controllo medico sabato mattina e una consultazione con il suo team, era chiaro che avrebbe recuperato in vista del test di martedì.

Risultati MotoGP Q2, Valencia (25/11):

1° Viñales, Aprilia, 1'28.931 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,092 sec.

3° Zarco, Ducati, + 0,213

4° Miller, KTM, + 0,230

5° Binder, KTM, + 0,240

6° Martin, Ducati, + 0,251

7° Bezzecchi, Ducati, + 0,292

8° Alex Márquez, Ducati, + 0,330

9° Marc Márquez, Honda, + 0,344

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,507

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,579

12° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,866



Il resto della griglia:

13° Augusto Fernández, KTM

14° Bastianini, Ducati

15° Quartararo, Yamaha

16° Nakagami, Honda

17° Marini, Ducati

18° Pol Espargaró, KTM

19° Morbidelli, Yamaha

20° Rins, Honda

21° Savadori, Aprilia