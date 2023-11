Valência Q2: Pole para Viñales, Bagnaia à frente de Martin

No final do MotoGP em Valência, uma Aprilia está na pole position com Maverick Viñales. Na luta pelo campeonato do mundo, o piloto da Ducati, Pecco Bagnaia, garantiu a melhor posição de partida, apesar de um desvio na Q1.

O líder do Campeonato do Mundo, Francesco "Pecco" Bagnaia, cumpriu a tarefa obrigatória na Qualificação 1 e garantiu com confiança o seu lugar na Q2 com um tempo de 1:29.054 minutos. No entanto, Bagnaia iniciou a decisiva segunda sessão de qualificação, na qual são atribuídas as posições de 1 a 12 da grelha, com um pneu traseiro velho de quatro voltas após os desvios da Q1.

O seu rival pelo título, Jorge Martin, já provou a sua capacidade de reação nas boxes quando interceptou rapidamente um disco de Marc Márquez, que quase voou para a entrada de ar da sua GP23.

O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, estabeleceu o melhor tempo da Q2 com 1:29.171 min, com Martin apenas 0,011 seg. atrás na segunda posição. O companheiro de equipa de Brad, Jack Miller, foi terceiro, a 0,099 segundos.

No entanto, a decisão só foi tomada nos últimos seis minutos: Bagnaia estabeleceu imediatamente um novo melhor tempo intermédio de 1m29,167s com o seu primeiro pneu traseiro macio da sessão, e o atual campeão acrescentou 1m29,023s na sua segunda volta.

No entanto, o primeiro tempo de 1m28s no Circuito Ricardo Tormo, com 4,005 quilómetros, foi estabelecido pelo piloto da Aprilia, Maverick Viñales, que conquistou a pole position!

Martin estava a caminho do tempo mais rápido a certa altura - seguido de perto por Marc Márquez, que quase o tocou na curva 9 quando o piloto da Pramac Ducati se afastou um pouco. O segundo classificado do Campeonato do Mundo perdeu tempo e teve de atacar novamente - e Marc Márquez caiu quando tentava acompanhar o seu piloto favorito!

Alex Márquez causou mais uma fase amarela, mas ainda restava um minuto no relógio - mas Martin não conseguiu melhorar, pois também teve de abortar a sua última volta de ataque após um erro na curva 4. Como resultado, o "Martinator" teve de se contentar com o 6º lugar na grelha, enquanto Bagnaia manteve o 2º lugar.

Johann Zarco completa a primeira linha da grelha para o final e a sua última aparição como piloto da Ducati, seguido pela dupla da Red Bull-KTM, Miller e Binder, com o sul-africano a registar uma queda no final.

Apenas 21 pilotos estarão na grelha: Para o piloto de fábrica da Repsol Honda, Joan Mir, o final da época terminou mais cedo depois da queda na manhã de sexta-feira. Após um exame médico no sábado de manhã e consulta com a sua equipa, ficou claro que ele iria recuperar tendo em vista o teste de terça-feira.

Resultado MotoGP Q2, Valência (25/11):

1º Viñales, Aprilia, 1'28.931 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,092 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,213

4º Miller, KTM, + 0,230

5º Binder, KTM, + 0,240

6º Martin, Ducati, + 0,251

7º Bezzecchi, Ducati, + 0,292

8º Alex Márquez, Ducati, + 0,330

9º Marc Márquez, Honda, + 0,344

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,507

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0,579

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,866



O resto da grelha:

13º Augusto Fernández, KTM

14º Bastianini, Ducati

15º Quartararo, Yamaha

16º Nakagami, Honda

17º Marini, Ducati

18º Pol Espargaró, KTM

19º Morbidelli, Yamaha

20º Rins, Honda

21º Savadori, Aprilia