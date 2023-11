Valencia: Victoria al sprint para Martin, Marc Márquez tercero

El Campeonato del Mundo de MotoGP 2023 no se decidirá hasta el domingo: el as del Pramac Ducati, Jorge Martín, redujo su distancia con Pecco Bagnaia a 14 puntos en el sprint.

El piloto oficial de Aprilia Maverick Viñales partió desde la pole position, pero la atención se centró en Francesco "Pecco" Bagnaia: El piloto oficial de Ducati comenzó el último Tissot Sprint de la temporada desde la segunda posición de la parrilla con una ventaja de 21 puntos sobre Jorge Martín (6º en la parrilla) y, por tanto, con un punto de partido.

Así transcurrió el sprint

Salida: Bagnaia se pone en cabeza, pero el hombre de la pole, Viñales, le adelanta de nuevo en la curva 2 y se coloca 1º, con Martín 3º.



Vuelta 1: Martin ataca enseguida a su rival por el título - Binder y Marc Márquez se benefician de ello, adelantando ambos. Bagnaia termina la primera vuelta sólo quinto por detrás de Martin. Bastianini está a seis segundos en la parte trasera del grupo.



Vuelta 2: Viñales lidera con 0,8 segundos de ventaja sobre Binder, Martin y Marc Márquez. A otros 0,7 segundos se sitúa Bagnaia por delante de Quartararo, Bezzecchi y Diggia.



Vuelta 3: Viñales sólo 0,5 segundos por delante del trío perseguidor, con Quartararo presionando a Bagnaia.



Vuelta 4: Bezzecchi se coloca 6º por delante de Quartararo en la curva 1, pero éste contraataca en la curva 4.



Vuelta 5: Por delante, Binder, Martin y Marc Márquez se acercan a Viñales. Quartararo se cae en la curva 6 cuando intentaba adelantar a Bagnaia. Ya hay una diferencia de dos segundos entre los cuatro primeros y el líder del mundial.



Vuelta 6: Binder aparece junto a Viñales, que se defiende de los ataques.



Vuelta 7: Binder consigue pasar a Viñales y se coloca primero, con Marc Márquez muy cerca, intentando pasar a Martin por el interior pero sin conseguirlo.



Vuelta 8: En la línea de salida y meta, Martin supera a Viñales y se coloca 2º. El piloto de Aprilia pierde otra posición con Marc Márquez, pero se abre un pequeño hueco con los 2 primeros. Además, Martín alcanza a Binder en la curva 10, que se va un poco largo, ¡y se pone en cabeza!



9ª vuelta: Martin lidera con 0,4 segundos de ventaja sobre Binder. A 0,6 segundos está Marc Márquez, que a su vez se ha deshecho de Viñales. Bagnaia se acerca con Diggia a remolque.



Vuelta 10: Di Giannantonio se aferra a la retaguardia del quinto clasificado del Mundial, pero no se atreve a realizar ninguna maniobra.



11ª vuelta: La ventaja de Martin se reduce ligeramente, sigue 0,3 segundos por delante de Binder. Bagnaia vuelve a situarse a 0,7 segundos de Viñales (4º) y Diggia sigue aferrado a la retaguardia.



12ª vuelta: Binder no se rinde, pero no consigue alcanzar a Martin, que sigue líder. Marc Márquez rueda hacia una segura tercera plaza.



Última vuelta: Martin gana por delante de Binder y Marc Márquez. La ventaja de Bagnaia (5º) se reduce a 14 puntos.

Resultado MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn

2º Binder, KTM, + 0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.122

4º Viñales, Aprilia, + 3.106

5º Bagnaia, Ducati, + 4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9º Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12º Miller, KTM, + 8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14º Marini, Ducati, + 10.887

15º Morbidelli, Yamaha, + 11.943

16º Pol Espargaró, KTM, +12.453

17º Bastianini, Ducati, + 12.599

18º Nakagami, Honda, + 13.787

19º Rins, Honda, + 20.378

20º Savadori, Aprilia, + 25.017

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 38 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 442 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 198. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Olivé. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 675 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.