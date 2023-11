Valence : Victoire au sprint pour Martin, Marc Márquez troisième

Le pilote officiel Aprilia Maverick Viñales s'est élancé depuis la pole position, mais c'est Francesco "Pecco" Bagnaia qui était au centre de l'attention : le pilote officiel Ducati s'est élancé depuis la deuxième place sur la grille de départ avec 21 points d'avance sur Jorge Martin (6e place sur la grille) pour le dernier sprint Tissot de la saison et avait donc une balle de match.

Voici comment s'est déroulé le sprint :

Départ : Bagnaia prend la tête, mais le poleman Viñales repasse au virage 2 et prend la première place. Martin est troisième.



1er tour : Martin attaque d'emblée son rival pour le titre - ce qui profite à Binder et Marc Márquez, qui dépassent tous deux. Bagnaia ne termine le premier tour qu'en cinquième position derrière Martin. Bastianini est accroché à l'arrière du peloton avec six secondes de retard.



2ème tour : Viñales mène de 0,8 sec devant Binder, Martin et Marc Márquez. Bagnaia suit à 0,7 seconde devant Quartararo, Bezzecchi et Diggia.



3ème tour : Viñales n'a plus que 0,5 sec d'avance sur le trio de poursuivants, derrière lui Quartararo met la pression sur Bagnaia.



4e tour : Bezzecchi passe devant Quartararo au virage 1 pour la 6e place, mais ce dernier contre-attaque au virage 4.



5e tour : En tête, Binder, Martin et Marc Márquez sont à la hauteur de Viñales. Quartararo chute au virage 6 en tentant de rattraper Bagnaia. Il y a déjà un écart de deux secondes entre le leader du championnat et le top 4.



6e tour : Binder se montre à côté de Viñales, qui parvient à repousser les attaques.



7e tour : Binder parvient à passer Viñales et prend la première place, suivi de près par Marc Márquez qui tente sa chance à l'intérieur contre Martin, mais ne parvient pas à le dépasser.



8e tour : Sur la ligne d'arrivée, Martin passe Viñales pour prendre la 2e place. Le pilote Aprilia perd une autre place au profit de Marc Márquez, mais un petit écart se creuse avec les deux premiers. Et Martin attrape aussi Binder au virage 10, qui va un peu loin, et prend la tête !



9e tour : Martin mène de 0,4 seconde devant Binder. Marc Márquez, qui s'est débarrassé de Viñales, suit à 0,6 seconde. Bagnaia se rapproche avec Diggia dans son sillage !



10e tour : Di Giannantonio est accroché à l'arrière du leader du championnat du monde, 5e, mais il n'ose pas faire de manœuvre.



11e tour : L'avance de Martin se réduit un peu, il a encore 0,3 seconde d'avance sur Binder. Bagnaia a de nouveau 0,7 sec de retard sur Viñales (4e) et Diggia continue de s'accrocher à l'arrière.



12e tour : Binder n'abandonne pas, mais ne parvient pas à se rapprocher de Martin, toujours en tête. Marc Márquez se dirige vers une troisième place assurée.



Dernier tour : Martin gagne devant Binder et Marc Márquez. L'avance de Bagnaia (5e) fond ainsi à 14 points.

Résultat du sprint MotoGP, Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn

2. Binder, KTM, + 0,190 sec.

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Marini, Ducati, + 10,887

15. Morbidelli, Yamaha, + 11,943

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

17. Bastianini, Ducati, + 12,599

18. Nakagami, Honda, + 13,787

19. Rins, Honda, + 20,378

20e Savadori, Aprilia, + 25,017

Classement du championnat du monde MotoGP après 38 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 442 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 198. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 675 points (champion du monde). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 633 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.