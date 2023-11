Valencia: vittoria in volata per Martin, terzo Marc Márquez

Il pilota ufficiale Aprilia Maverick Viñales è partito dalla pole position, ma l'attenzione era rivolta a Francesco "Pecco" Bagnaia: il pilota ufficiale Ducati ha iniziato l'ultimo Tissot Sprint della stagione dalla seconda posizione in griglia con un vantaggio di 21 punti su Jorge Martin (sesto in griglia) e quindi con un match point.

Ecco come si è svolta la volata:

Partenza: Bagnaia prende il comando, ma il poleman Viñales passa di nuovo alla curva 2 e conquista il 1° posto, con Martin al 3°.



Giro 1: Martin attacca subito il suo rivale per il titolo - Binder e Marc Márquez ne approfittano, sorpassando entrambi. Bagnaia termina il primo giro solo quinto dietro Martin. Bastianini è a sei secondi di distanza in fondo allo schieramento.



Secondo giro: Viñales conduce con 0,8 secondi di vantaggio su Binder, Martin e Marc Márquez. A 0,7 secondi di distanza si trova Bagnaia davanti a Quartararo, Bezzecchi e Diggia.



Giro 3: Viñales ha solo 0,5 secondi di vantaggio sul trio di inseguitori, mentre Quartararo mette sotto pressione Bagnaia.



Giro 4: Bezzecchi passa al 6° posto davanti a Quartararo alla prima curva, ma lo contrasta alla quarta.



Giro 5: In testa, Binder, Martin e Marc Márquez sono vicini a Viñales. Quartararo cade alla curva 6 mentre cerca di superare Bagnaia. C'è già un distacco di due secondi tra i primi quattro e il leader del mondiale.



Giro 6: Binder si avvicina a Viñales, che respinge gli attacchi.



Giro 7: Binder riesce a superare Viñales e a conquistare la prima posizione, mentre Marc Márquez è vicinissimo e cerca di passare Martin all'interno senza riuscirci.



Giro 8: Al traguardo, Martin passa Viñales e conquista il 2° posto. Il pilota dell'Aprilia perde un'altra posizione a favore di Marc Márquez, ma si apre un piccolo divario tra i primi due. Alla curva 10, Martin raggiunge anche Binder, che va un po' largo, e passa al comando!



9° giro: Martin conduce con 0,4 secondi di vantaggio su Binder. Un altro 0,6 secondi dietro è Marc Márquez, che a sua volta si è scrollato di dosso Viñales. Bagnaia si avvicina con Diggia al seguito!



10° giro: Di Giannantonio si aggrappa al posteriore del quinto leader del mondiale, ma non osa fare una manovra.



11° giro: il vantaggio di Martin si riduce leggermente, ma resta di 0,3 secondi su Binder. Bagnaia è di nuovo a 0,7 secondi da Viñales (4°) e Diggia continua a rimanere nelle retrovie.



12° giro: Binder non si arrende, ma non riesce a raggiungere Martin, che continua a condurre. Marc Márquez si avvia verso un sicuro terzo posto.



Ultimo giro: Martin vince davanti a Binder e Marc Márquez. Il vantaggio di Bagnaia (5°) si riduce a 14 punti.

Risultato MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 punti

2° Binder, KTM, + 0,190 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,122

4° Viñales, Aprilia, + 3,106

5° Bagnaia, Ducati, + 4,253

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7° Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8° Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9° Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12° Miller, KTM, + 8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14° Marini, Ducati, + 10.887

15° Morbidelli, Yamaha, + 11.943

16° Pol Espargaró, KTM, +12.453

17° Bastianini, Ducati, + 12.599

18° Nakagami, Honda, + 13.787

19° Rins, Honda, + 20.378

20° Savadori, Aprilia, + 25.017

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 38 gare su 39:

1° Bagnaia, 442 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 198. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 675 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.