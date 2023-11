Valência: vitória de Martin no Sprint, Marc Márquez em terceiro

O Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023 só será decidido no domingo: o ás da Pramac Ducati, Jorge Martin, reduziu a sua diferença para Pecco Bagnaia para 14 pontos no sprint.

O piloto de fábrica da Aprilia, Maverick Viñales, partiu da pole position, mas as atenções estavam viradas para Francesco "Pecco" Bagnaia: o piloto de fábrica da Ducati começou o último Tissot Sprint da temporada em segundo lugar na grelha com 21 pontos de vantagem sobre Jorge Martin (6º na grelha) e, portanto, com um match point.

Eis como decorreu o sprint:

Partida: Bagnaia assume a liderança, mas o homem da pole Viñales ultrapassa-o novamente na curva 2 e assume o 1º lugar, com Martin em 3º.



Volta 1: Martin ataca de imediato o seu rival pelo título - Binder e Marc Márquez beneficiam deste facto, ultrapassando ambos. Bagnaia termina a primeira volta apenas em quinto lugar atrás de Martin. Bastianini está seis segundos atrás, no fundo do pelotão.



Volta 2: Viñales lidera por 0,8 segundos à frente de Binder, Martin e Marc Márquez. Mais 0,7 segundos atrás está Bagnaia, à frente de Quartararo, Bezzecchi e Diggia.



Volta 3: Viñales apenas 0,5 seg. à frente do trio perseguidor, com Quartararo a pressionar Bagnaia.



Volta 4: Bezzecchi passa para o 6º lugar à frente de Quartararo na Curva 1, mas ele contra-ataca na Curva 4.



Volta 5: Na frente, Binder, Martin e Marc Márquez estão perto de Viñales. Quartararo despista-se na curva 6 quando tentava ultrapassar Bagnaia. Já existe uma diferença de dois segundos entre os quatro primeiros e o líder do Campeonato do Mundo.



Volta 6: Binder aparece ao lado de Viñales, que se defende dos ataques.



Volta 7: Binder consegue passar Viñales e assume o primeiro lugar, com Marc Márquez logo atrás, tentando passar Martin por dentro, mas sem conseguir.



Volta 8: Na reta da meta, Martin ultrapassa Viñales para assumir o 2º lugar. O piloto da Aprilia perde mais um lugar para Marc Márquez, mas abre-se uma pequena distância para os 2 primeiros. E Martin também apanha Binder na curva 10, que se afasta um pouco, e assume a liderança!



9ª volta: Martin lidera com 0,4 segundos de vantagem sobre Binder. Mais 0,6 segundos atrás está Marc Márquez, que por sua vez ultrapassou Viñales. Bagnaia está a aproximar-se com Diggia a reboque!



Volta 10: Di Giannantonio agarra-se à traseira do quinto classificado do Campeonato do Mundo, mas não se atreve a fazer uma manobra.



11ª volta: A vantagem de Martin diminui ligeiramente, mas ele continua a ter 0,3 segundos de vantagem sobre Binder. Bagnaia está novamente a 0,7 segundos de Viñales (4º) e Diggia continua a manter-se na traseira.



12ª volta: Binder não desiste, mas não consegue alcançar Martin, que continua a liderar. Marc Márquez cavalga em direção a um seguro terceiro lugar.



Última volta: Martin vence à frente de Binder e Marc Márquez. A liderança de Bagnaia (5º) cai para 14 pontos.

Resultado MotoGP Sprint, Valência (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn

2º Binder, KTM, + 0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,122

4º Viñales, Aprilia, + 3,106

5º Bagnaia, Ducati, + 4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9º Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12º Miller, KTM, + 8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14º Marini, Ducati, + 10,887

15º Morbidelli, Yamaha, + 11,943

16º Pol Espargaró, KTM, +12,453

17º Bastianini, Ducati, + 12,599

18º Nakagami, Honda, + 13,787

19º Rins, Honda, + 20,378

20º Savadori, Aprilia, + 25,017

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 38 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 442 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 198. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 675 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 633 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.