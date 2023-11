Fabio Quartararo (accidente): "He disfrutado mucho las cuatro vueltas"

Fabio Quartararo sólo se llevó contusiones en lugar de puntos en la carrera sprint de Valencia del sábado. El Campeón del Mundo de MotoGP de 2021 luchaba por un puesto entre los cinco primeros en la carrera de corta distancia disputada en el Circuit Ricardo Tormo cuando se fue al suelo en la quinta vuelta.

"Está todo bien", dijo el francés, que luchaba por el quinto puesto con Bagnaia en el momento de la caída. "He disfrutado de estas cuatro vueltas más que en cualquier otra carrera al sprint de esta temporada. He hecho una buena salida, me he sentido bien. Espero volver a tener esas sensaciones el domingo. Quizá podamos estar entre los cinco primeros o incluso mejor".

Quartararo ha perdido la P9 en la clasificación del campeonato en favor de Alex Márquez. "Se puede ver que estamos en el ritmo. El problema es la clasificación y también la aceleración", subrayó el piloto oficial de Yamaha. "Por desgracia, no siempre podemos salir como hoy. Siempre nos cuesta posiciones. Pero hoy ha sido un día positivo. Bezzecchi me ha adelantado y he podido adelantarle de nuevo. Me he sentido muy bien y espero hacer lo mismo mañana".

A continuación, "El Diablo" confesaba con una sonrisa: "Casi me esperaba la caída. He pasado por encima de la moto desde la primera curva. Iba al límite desde la curva 1. Pero nunca había pasado de P15 a P6 en una vuelta. Quería llevármelo a casa y sentía que era mucho más rápido que Pecco. Pero era muy difícil adelantar limpiamente. Ahora no tengo nada que perder el domingo, depende mucho de la salida y espero que podamos conseguir un buen resultado. Hoy he pilotado muy bien. Aunque no esté luchando por la victoria, nadie puede decir que no estoy luchando. Pecco estaba delante de mí y tenía a Bezzecchi en mi rueda trasera".

Respecto al domingo y a la próxima decisión sobre el título, Fabio dijo: "No me preocupa la lucha por el título mundial. Lo importante es que nos centremos en nosotros mismos. No me interesa si gana Pecco o Jorge".

En cuanto al trabajo en Yamaha, dice: "La actitud ya está cambiando en Yamaha. No sé cuánto tiempo llevará. Tampoco espero que estemos luchando por el título ya en 2024. Tengo que ser objetivo al respecto, si tenemos en cuenta de dónde venimos. Pero creo que podemos estar mucho más cerca. Puedo ver exactamente dónde estamos perdiendo terreno, pero es difícil para los ingenieros darse cuenta de ello".

Resultado MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.122

4º Viñales, Aprilia, + 3.106

5º Bagnaia, Ducati, + 4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9º Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12º Miller, KTM, + 8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14º Marini, Ducati, + 10.887

15º Morbidelli, Yamaha, + 11.943

16º Pol Espargaró, KTM, +12.453

17º Bastianini, Ducati, + 12.599

18º Nakagami, Honda, + 13.787

19º Rins, Honda, + 20.378

20º Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 38 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 442 puntos. 2º Martin 428. 3º Bezzecchi 329. 4º Binder 277. 5º Zarco 205. 6º Aleix Espargaró 198. 7º Viñales 198. 8º Marini 194. 9º Alex Márquez 167. 10º Quartararo 167. 11º Miller 163. 12º Di Giannantonio 138. 13º Marc Márquez 96. 14º Morbidelli 93. 15º Bastianini 84. 16º Olivé. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 675 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 633 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.