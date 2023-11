Fabio Quartararo (chute) : "Quatre tours très appréciés".

Fabio Quartararo n'a pas marqué de points lors de la course de vitesse de Valence samedi, mais seulement des bleus. Le champion du monde MotoGP 2021 s'est battu pour une place dans le top 5 lors de la course de courte distance sur le circuit Ricardo Tormo, avant de partir en tonneau dans le bac à gravier au cinquième tour.

"Tout va bien", a déclaré le Français, qui se battait pour la cinquième place avec Bagnaia au moment du crash. "J'ai plus apprécié ces quatre tours que toutes les autres courses de sprint de la saison. J'ai pris un bon départ, je me sentais bien. J'espère que nous pourrons retrouver ce genre de sensations dimanche. Peut-être parviendrons-nous à nous classer dans le top 5, voire mieux".

Au classement du championnat du monde, Quartararo a perdu la P9 au profit d'Alex Márquez. "On voit que nous sommes dans la musique. Le problème, ce sont les qualifications et aussi l'accélération", a souligné le pilote officiel Yamaha. "Malheureusement, nous ne pouvons pas toujours partir comme aujourd'hui. Cela coûte toujours des positions. Mais aujourd'hui, c'était une journée positive. Bezzecchi m'a dépassé et j'ai pu le dépasser à nouveau. Je me suis senti bien et j'espère qu'il en sera de même demain".

Ensuite, "El Diablo" a encore avoué avec un sourire : "Je m'attendais presque à la chute. J'ai écrasé la moto dès le premier virage. J'étais à la limite dès le premier virage. Mais je n'étais jamais passé de P15 à P6 en un tour. Je voulais ramener ça à la maison et je sentais que j'étais beaucoup plus rapide que Pecco. Mais c'était vraiment difficile de doubler proprement. Je n'ai plus rien à perdre dimanche, cela dépendra beaucoup du départ et j'espère que nous obtiendrons un bon résultat. La manière dont j'ai roulé aujourd'hui était super. Même si je ne me bats pas pour la victoire, personne ne peut dire que je ne me bats pas. Pecco était devant moi et j'avais Bezzecchi dans la roue arrière".

Concernant dimanche et le titre à venir, Fabio a déclaré : "Je ne me fais pas de souci à ce sujet en ce qui concerne la lutte pour le titre de champion du monde. L'important, c'est de se concentrer sur nous. Cela ne m'intéresse pas de savoir si c'est Pecco ou Jorge qui gagne".

Concernant le travail chez Yamaha, il déclare : "L'attitude change déjà chez Yamaha. Combien de temps cela prendra, je ne le sais pas. Je ne m'attends pas non plus à ce que nous nous battions pour le titre dès 2024. Je dois être objectif à ce sujet - quand on voit d'où nous venons. Mais je pense que nous pouvons être beaucoup plus proches. Je vois exactement où nous perdons du terrain, mais c'est difficile pour les ingénieurs de le mettre en œuvre".

Résultat du sprint MotoGP, Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, + 0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Marini, Ducati, + 10,887

15. Morbidelli, Yamaha, + 11,943

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

17. Bastianini, Ducati, + 12,599

18. Nakagami, Honda, + 13,787

19. Rins, Honda, + 20,378

20e Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard

Classement au championnat du monde MotoGP après 38 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 442 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 675 points (champion du monde). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 633 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.