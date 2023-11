Fabio Quartararo (caduta): "Mi sono divertito molto in quattro giri".

Fabio Quartararo ha raccolto solo contusioni invece di punti nella gara sprint di Valencia di sabato. Il Campione del Mondo MotoGP 2021 stava lottando per un posto tra i primi cinque nella gara a breve distanza sul Circuito Ricardo Tormo quando è caduto nella ghiaia al quinto giro.

"Va tutto bene", ha detto il francese, che al momento dell'incidente era in lotta per il quinto posto con Bagnaia. "Mi sono goduto questi quattro giri più di qualsiasi altra gara sprint di questa stagione. Ho fatto una buona partenza, mi sentivo bene. Spero di poter ritrovare questo feeling domenica. Forse riusciremo a entrare nei primi cinque o anche meglio".

Quartararo ha perso la P9 nella classifica di campionato a favore di Alex Márquez. "Si vede che siamo sul passo. Il problema sono le qualifiche e l'accelerazione", ha sottolineato il pilota della Yamaha. "Purtroppo non possiamo sempre partire come abbiamo fatto oggi. Questo ci costa sempre delle posizioni. Ma oggi è stata una giornata positiva. Bezzecchi mi ha superato e io sono riuscito a superarlo di nuovo. Mi sentivo bene e spero di fare lo stesso domani".

Poi "El Diablo" ha confessato con un sorriso: "Quasi mi aspettavo la caduta. Ho investito la moto fin dalla prima curva. Ero al limite fin dalla prima curva. Ma non sono mai passato dalla P15 alla P6 in un solo giro. Volevo portarla a casa e sentivo di essere molto più veloce di Pecco. Ma era davvero difficile fare un sorpasso pulito. Non ho nulla da perdere domenica, molto dipende dalla partenza e spero di ottenere un buon risultato. Il modo in cui ho corso oggi è stato fantastico. Anche se non sto lottando per la vittoria, nessuno può dire che non sto lottando. Pecco era davanti a me e avevo Bezzecchi sulla ruota posteriore".

Per quanto riguarda domenica e l'imminente decisione sul titolo, Fabio ha detto: "Non sono preoccupato per la lotta per il titolo mondiale. L'importante è che ci concentriamo su noi stessi. Non mi interessa se vince Pecco o Jorge".

Per quanto riguarda il lavoro alla Yamaha, dice: "L'atteggiamento sta già cambiando alla Yamaha. Non so quanto tempo ci vorrà. Non mi aspetto nemmeno che saremo in lotta per il titolo già nel 2024. Devo essere obiettivo su questo punto, se si considera da dove veniamo. Ma credo che possiamo essere molto più vicini. Posso vedere esattamente dove stiamo perdendo terreno, ma è difficile per gli ingegneri rendersene conto".

Risultato MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, + 0,190 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,122

4° Viñales, Aprilia, + 3,106

5° Bagnaia, Ducati, + 4,253

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7° Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8° Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9° Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12° Miller, KTM, + 8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14° Marini, Ducati, + 10.887

15° Morbidelli, Yamaha, + 11.943

16° Pol Espargaró, KTM, +12.453

17° Bastianini, Ducati, + 12.599

18° Nakagami, Honda, + 13.787

19° Rins, Honda, + 20.378

20° Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 38 gare su 39:

1° Bagnaia, 442 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 675 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 633 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.