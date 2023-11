Fabio Quartararo (despiste): "Gostei muito das quatro voltas"

Fabio Quartararo caiu com a sua Yamaha na gravilha no último sprint de MotoGP do ano, depois de uma primeira volta brilhante, e falou depois sobre as desvantagens da sua moto e as boas sensações em Valência.

Fabio Quartararo só ganhou contusões em vez de pontos na corrida de sprint de Valência no sábado. O Campeão do Mundo de MotoGP de 2021 estava a lutar por um lugar entre os cinco primeiros na corrida de curta distância no Circuito Ricardo Tormo quando caiu na gravilha na volta 5.

"Está tudo bem", disse o francês, que estava a lutar pelo quinto lugar com Bagnaia no momento da queda. "Gostei mais destas quatro voltas do que de qualquer outra corrida de sprint esta época. Tive um bom arranque, senti-me bem. Espero que possamos voltar a sentir o mesmo no domingo. Talvez consigamos ficar entre os cinco primeiros ou até melhor."

Quartararo perdeu a P9 na classificação do campeonato para Alex Márquez. "Pode ver-se que estamos no ritmo. O problema é a qualificação e também a aceleração", sublinhou o piloto de fábrica da Yamaha. "Infelizmente, nem sempre podemos arrancar como fizemos hoje. Isso custa-nos sempre posições. Mas hoje foi um dia positivo. O Bezzecchi ultrapassou-me e eu consegui ultrapassá-lo novamente. Senti-me muito bem e espero fazer o mesmo amanhã".

Depois, "El Diablo" confessou com um sorriso: "Quase esperava a queda. Passei por cima da mota logo na primeira curva. Estava no limite desde a curva 1. Mas nunca tinha passado de P15 para P6 numa só volta. Queria trazê-la para casa e senti que estava muito mais rápido do que o Pecco. Mas foi muito difícil fazer uma ultrapassagem limpa. Não tenho nada a perder no domingo, muito depende do início e espero que consigamos um bom resultado. A forma como rodei hoje foi óptima. Mesmo que não esteja a lutar pela vitória, ninguém pode dizer que não estou a lutar. O Pecco estava à minha frente e eu tinha o Bezzecchi na minha roda traseira."

Relativamente a domingo e à próxima decisão do título, Fabio disse: "Não estou preocupado com a luta pelo título mundial. O importante é que nos concentremos em nós próprios. Não estou interessado em saber se o Pecco ou o Jorge ganham."

Em relação ao trabalho na Yamaha, ele diz: "A atitude já está a mudar na Yamaha. Não sei quanto tempo vai demorar. Também não espero que estejamos a lutar pelo título já em 2024. Tenho de ser objetivo em relação a isso - se olharmos para o nosso ponto de partida. Mas acho que podemos estar muito mais perto. Consigo ver exatamente onde estamos a perder terreno, mas é difícil para os engenheiros perceberem isso."

Resultado MotoGP Sprint, Valência (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,122

4º Viñales, Aprilia, + 3,106

5º Bagnaia, Ducati, + 4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9º Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12º Miller, KTM, + 8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14º Marini, Ducati, + 10,887

15º Morbidelli, Yamaha, + 11,943

16º Pol Espargaró, KTM, +12,453

17º Bastianini, Ducati, + 12,599

18º Nakagami, Honda, + 13,787

19º Rins, Honda, + 20,378

20º Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 38 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 442 pontos. 2º Martin, 428º. 3º Bezzecchi, 329º. 4º Binder, 277º. 5º Zarco, 205º. 6º Aleix Espargaró, 198º. 7º Viñales, 198º. 8º Marini, 194º. 9º Alex Márquez, 167º. 10º Quartararo, 167º. 11º Miller, 163º. 12º Di Giannantonio, 138º. 13º Marc Márquez, 96º. 14º Morbidelli, 93º. 15º Bastianini, 84º. 16º Oliveira, 84º. 16º Oliveira, 84º. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 675 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 633 pontos (campeão do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.