Luca Marini: "Comienza una nueva etapa de mi vida"

El equipo Mooney VR46 confirmó oficialmente el sábado por la mañana que Luca Marini disputará este fin de semana su última carrera con la escuadra de Rossi. Sin embargo, el anuncio de su acuerdo con Repsol Honda aún tardará en llegar. Hasta entonces, el hermano de Valentino Rossi tampoco comenta su futuro, que desde hace tiempo es un secreto a voces. "Estamos esperando el segundo anuncio", respondió con una sonrisa cuando se le preguntó por su escaso 14º puesto en el sprint.

Debido a que la presión de sus neumáticos estaba por debajo del límite mínimo por segunda vez esta temporada, Marini - al igual que Franco Morbidelli - recibió una penalización de 3 segundos, lo que le hizo retroceder hasta la 17ª posición. Sin embargo, como sólo los 9 primeros puntuaron en el sprint, el daño fue limitado.

Al menos "Maro" dijo lo siguiente sobre su cambio: "He pasado unos días fantásticos con el equipo VR46, juntos hemos vivido los mejores momentos de mi carrera. Creo que ahora empieza una nueva era en mi vida y en mi carrera. Espero y deseo conseguir resultados mucho mejores y luchar en lo más alto. Veremos qué podemos hacer en el futuro".

La inminente despedida se siente un poco más en los boxes, dijo. "Hay más abrazos y más emociones, pero una vez en la pista, es algo completamente diferente. Lo que es seguro es que disfrutaremos el domingo por la noche", añadió Luca.

El italiano de 26 años aseguró que las constantes preguntas sobre su futuro tampoco interfieren en su concentración. "Llevamos así unas cuantas carreras y para mí no supone ninguna diferencia. Me gusta que los focos estén sobre mí. Es estupendo que todos me escuchen. Espero ser interesante y poder disfrutar de nuestro trabajo", sonrió en su concurrida rueda de prensa en el Centro de Prensa del Circuit Ricardo Tormo. "Me gusta compartir mis sentimientos y opiniones con todos vosotros. Incluso si tengo que hablar de temas difíciles o desagradables, haré todo lo posible para dar una buena respuesta."

Aún no se ha confirmado oficialmente quién ocupará su lugar en el futuro Pertamina Enduro VR46 Racing Team, pero los responsables de la escuadra de Rossi están de acuerdo con el ganador de Qatar, Fabio Di Giannantonio.

¿Le preguntó "Vale" a su hermano a quién designaría como sucesor? "No, eso es algo que tienen que decidir ellos", se desentendió Luca. "No quiero involucrarme, también porque dejaré el equipo en noviembre, lo que no es fácil para ellos. Pero sé que tomarán la mejor decisión posible. Porque Vale es una persona muy inteligente".

Resultado MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.122

4º Viñales, Aprilia, + 3.106

5º Bagnaia, Ducati, + 4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9º Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12º Miller, KTM, + 8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, + 12.599

16º Nakagami, Honda, + 13.787

17º Marini*, Ducati, + 13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19º Rins, Honda, + 20.378

20º Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 38 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 442 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Olivé. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 675 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 633 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.