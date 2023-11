Luca Marini : "Une nouvelle ère de ma vie commence".

Le team Mooney VR46 a officiellement confirmé samedi matin que Luca Marini disputerait ce week-end sa dernière course pour l'équipe Rossi. L'annonce de son accord avec Repsol-Honda se fait toutefois toujours attendre. En attendant, le frère de Valentino Rossi ne s'exprime pas non plus sur son avenir, qui est depuis longtemps un secret de polichinelle. "Nous attendons la deuxième annonce", a-t-il répondu avec un sourire à l'inévitable question sur sa maigre 14e place au sprint.

Comme la pression de ses pneus était pour la deuxième fois de la saison inférieure à la limite minimale, Marini - tout comme Franco Morbidelli - a encore écopé d'une pénalité de trois secondes, ce qui l'a relégué à la 17e place. Mais comme seuls les neuf premiers marquent des points au sprint, les dégâts ont été limités.

Voici ce que "Maro" a déclaré à propos de son changement : "J'ai passé des moments fantastiques avec l'équipe VR46, nous avons vécu les meilleurs moments de ma carrière ensemble. Je pense qu'une nouvelle ère commence dans ma vie et ma carrière. J'espère et je veux obtenir de bien meilleurs résultats et me battre au sommet. Nous verrons ce que nous pourrons faire à l'avenir".

Selon lui, l'imminence des adieux se fait un peu plus sentir dans le box. "Il y a plus de câlins et plus d'émotions, mais dès que je suis en piste, c'est complètement différent. Ce qui est sûr, c'est que nous allons en profiter dimanche soir", a ajouté Luca.

Les questions incessantes sur son avenir ne perturbent pas non plus la concentration, a assuré l'Italien de 26 ans. "Cela fait maintenant plusieurs courses que cela dure et pour moi, cela ne fait aucune différence. J'aime que les projecteurs soient braqués sur moi. C'est génial que vous m'écoutiez tous. J'espère que je suis intéressant et que nous pouvons apprécier notre travail", a-t-il souri lors de son tour de presse bien rempli au Media Centre du circuit Ricardo Tormo. "J'aime partager mes sentiments et mes réactions avec vous tous. Même si je dois parler de sujets difficiles ou désagréables, je ferai de mon mieux pour donner une bonne réponse".

Le nom de celui qui prendra sa place dans la future équipe Pertamina Enduro VR46 Racing n'a pas non plus été confirmé officiellement, mais les managers de l'équipe Rossi sont d'accord avec le vainqueur du Qatar Fabio Di Giannantonio.

Vale" a-t-il demandé à son frère qui il engagerait pour lui succéder ? "Non, c'est quelque chose qu'ils doivent décider", a balayé Luca. "Je ne veux pas m'en mêler, notamment parce que je quitte l'équipe en novembre, ce qui n'est pas facile pour eux. Mais je sais qu'ils prendront la meilleure décision possible. Car Vale est une personne très intelligente".

Résultat du sprint MotoGP, Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, + 0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

15. Bastianini, Ducati, + 12,599

16. Nakagami, Honda, + 13,787

17. Marini*, Ducati, + 13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19. Rins, Honda, + 20,378

20e Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement au championnat du monde MotoGP après 38 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 442 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 675 points (champion du monde). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 633 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.