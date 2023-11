Luca Marini: "Inizia una nuova era della mia vita".

Il team Mooney VR46 ha confermato ufficialmente sabato mattina che Luca Marini disputerà la sua ultima gara per la squadra di Rossi questo fine settimana. Tuttavia, l'annuncio del suo accordo con Repsol Honda è ancora lontano. Fino ad allora, anche il fratello di Valentino Rossi non commenterà il suo futuro, che è stato a lungo un segreto aperto. "Stiamo aspettando il secondo annuncio", ha risposto con un sorriso quando gli è stato chiesto del suo misero 14° posto in volata.

Poiché la pressione degli pneumatici era inferiore al limite minimo per la seconda volta in questa stagione, Marini - proprio come Franco Morbidelli - ha ricevuto una penalità di 3 secondi, che lo ha fatto retrocedere al 17° posto. Tuttavia, poiché solo i primi 9 classificati hanno ottenuto punti in volata, il danno è stato limitato.

Almeno "Maro" ha commentato così il suo cambiamento: "Mi sono trovato benissimo con il team VR46, abbiamo vissuto insieme i momenti più belli della mia carriera. Credo che ora stia iniziando una nuova era nella mia vita e nella mia carriera. Spero e voglio ottenere risultati migliori e lottare al vertice. Vedremo cosa riusciremo a fare in futuro".

L'imminente addio si sente un po' di più nei box, ha detto. "Ci sono più abbracci e più emozioni, ma quando sono in pista è qualcosa di completamente diverso. Quello che è certo è che ce la godremo domenica sera", ha aggiunto Luca.

Il 26enne italiano ha assicurato che anche le continue domande sul suo futuro non interferiscono con la sua concentrazione. "È così da qualche gara e per me non fa alcuna differenza. Mi piace che i riflettori siano puntati su di me. È fantastico che tutti mi stiano ascoltando. Spero di essere interessante e di poterci godere il nostro lavoro", ha detto sorridendo nella sua conferenza stampa al Centro Media del Circuito Ricardo Tormo. "Mi piace condividere le mie sensazioni e i miei commenti con tutti voi. Anche se dovessi parlare di argomenti difficili o spiacevoli, farò del mio meglio per dare una buona risposta".

Non è ancora stato confermato ufficialmente chi prenderà il suo posto nel futuro Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ma i dirigenti della squadra di Rossi sono d'accordo con il vincitore del Qatar Fabio Di Giannantonio.

"Vale" ha chiesto al fratello chi avrebbe nominato come suo successore? "No, è una cosa che decidono loro", ha fatto sapere Luca. "Non voglio essere coinvolto, anche perché a novembre lascerò la squadra, il che non è facile per loro. Ma so che prenderanno la migliore decisione possibile. Perché Vale è una persona molto intelligente".

Risultato MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, + 0,190 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,122

4° Viñales, Aprilia, + 3,106

5° Bagnaia, Ducati, + 4,253

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7° Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8° Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9° Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12° Miller, KTM, + 8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, + 12.599

16° Nakagami, Honda, + 13.787

17° Marini*, Ducati, + 13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19° Rins, Honda, + 20.378

20° Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 38 gare su 39:

1° Bagnaia, 442 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 675 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 633 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.