Luca Marini: "Começa uma nova era na minha vida"

Para além de um problema com a pressão dos pneus, o desempenho de Luca Marini no sprint da final do MotoGP em Valência não deu muito que falar, como é óbvio, para além da sua iminente mudança de fabricante.

A equipa Mooney VR46 confirmou oficialmente no sábado de manhã que Luca Marini vai disputar a sua última corrida pela equipa de Rossi este fim de semana. No entanto, o anúncio do seu contrato com a Repsol Honda ainda está a demorar. Até lá, o irmão de Valentino Rossi também não comenta o seu futuro, que há muito é um segredo aberto. "Estamos à espera do segundo anúncio", respondeu com um sorriso quando questionado sobre o seu magro 14º lugar no sprint.

Devido ao facto de a pressão dos pneus estar abaixo do limite mínimo pela segunda vez esta época, Marini - tal como Franco Morbidelli - recebeu uma penalização de 3 segundos, o que o fez cair para o 17º lugar. No entanto, como apenas os 9 primeiros marcaram pontos no sprint, os danos foram limitados.

Pelo menos "Maro" disse o seguinte sobre a sua mudança: "Passei momentos fantásticos com a equipa VR46, vivemos juntos os melhores momentos da minha carreira. Acredito que está a começar uma nova era na minha vida e na minha carreira. Espero e quero alcançar resultados muito melhores e lutar no topo. Veremos o que podemos fazer no futuro".

A despedida iminente pode ser sentida um pouco mais nas boxes, disse ele. "Há mais abraços e mais emoções, mas quando estou na pista, é algo completamente diferente. O que é certo é que vamos divertir-nos no domingo à noite", acrescentou Luca.

O italiano de 26 anos garantiu que as constantes perguntas sobre o seu futuro também não interferem com a sua concentração. "Tem sido assim desde há algumas corridas e não faz qualquer diferença para mim. Gosto do facto de as atenções estarem viradas para mim. É ótimo que todos me estejam a ouvir. Espero que eu seja interessante e que possamos desfrutar do nosso trabalho", sorriu na sua conferência de imprensa no Centro de Imprensa do Circuito Ricardo Tormo. "Gosto de partilhar os meus sentimentos e opiniões com todos vós. Mesmo que tenha de falar sobre temas difíceis ou desagradáveis, farei o meu melhor para dar uma boa resposta."

Ainda não foi oficialmente confirmado quem irá ocupar o seu lugar na futura Pertamina Enduro VR46 Racing Team, mas os responsáveis da equipa de Rossi estão de acordo com o vencedor do Qatar, Fabio Di Giannantonio.

Será que "Vale" perguntou ao seu irmão quem é que ele iria nomear como seu sucessor? "Não, isso é algo para eles decidirem", Luca ignorou a pergunta. "Não me quero envolver, até porque vou deixar a equipa em novembro, o que não é fácil para eles. Mas sei que eles vão tomar a melhor decisão possível. Porque Vale é uma pessoa muito inteligente."

Resultado MotoGP Sprint, Valência (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,122

4º Viñales, Aprilia, + 3,106

5º Bagnaia, Ducati, + 4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9º Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12º Miller, KTM, + 8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, + 12,599

16º Nakagami, Honda, + 13,787

17º Marini*, Ducati, + 13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19º Rins, Honda, + 20,378

20º Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas a menos



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 38 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 442 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 675 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 633 pontos (campeão do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.