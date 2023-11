Marc Márquez (Honda/3º): "Abrumado por las emociones"

Marc Márquez ya sospechaba tras el séptimo puesto en la calificación del viernes que podía luchar por el podio en el sprint de Valencia, y estaba dispuesto a arriesgar mucho por ello. "Ya me conocéis", dijo. "Sólo pienso en el día siguiente, no en el martes", dijo el viernes. Aludía a la esperada primera aparición con el Gresini-Ducati en la primera jornada de entrenamientos invernales.

De hecho, la estrella del Repsol Honda pisó el acelerador a fondo nada más empezar la carrera al sprint de 13 vueltas. Pasó de la novena posición de la parrilla, por detrás de Viñales y Binder, a la tercera plaza en la primera vuelta, se mantuvo entre los cuatro primeros durante toda la carrera y terminó tercero por detrás de Martin y Binder. Marc no ocultó su tercer puesto al sprint este año después de Portimão y la India que le embargó la emoción cuando estaba en la última vuelta de la carrera y se le permitió subir al podio.

"Intenté controlarme y controlar mis emociones", informó la estrella de Honda. "Pero no puedo negarlo: Cuando subí al podio y vi todas las caras de mi equipo, porque son mi gente y siempre lo serán, las emociones se apoderaron de mí. Vale, sólo era una carrera al sprint... Pero este fin de semana intentaré dar el cien por cien. Estaba decepcionado, pero por desgracia lo estaba después de la calificación, porque el noveno puesto en la parrilla será una clara desventaja, sobre todo mañana. Pero un resultado como el de hoy es la mejor recompensa para todas las personas que me han ayudado y apoyado en Honda durante once años. Sin ellos nunca habría podido hacer realidad mis sueños".

La semana pasada en Qatar, Marc dijo que era inútil intentar adelantar a Jorge Martín ya que sólo estaba en juego el 10º puesto, pero hoy en el sprint ha luchado obstinadamente con el aspirante al título para asegurarse su novena victoria al sprint del año. ¿No le preocupaba a Márquez poner en peligro las opciones de título de su compatriota?

Márquez: "Sí, porque cada piloto hace su carrera. Recuerdo Grandes Premios pasados en los que estuve luchando por el título, por ejemplo una vez en Phillip Island. Allí tenía muchas marcas negras de neumáticos en el mono de mis rivales, Zarco era uno de mis rivales allí. En el sprint de Doha, no ataqué a Pecco al principio y al final dejé tranquilo a Jorge Martín porque no había podio a la vista. No tenía el ritmo ni la velocidad. Hoy tenía la velocidad, sabía que podía acabar en el podio. He perdido tiempo con Viñales, pero luego he recuperado tiempo con Martín y Binder. Pero reconozco que me he rendido en la última vuelta. Porque me di cuenta de que ya estaba demasiado atrás. Además, mis emociones se apoderaron de mí en el casco. Pensé que el tercer puesto era suficiente. Pero mañana volveré a atacar con el mismo vigor".

Resultado MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.122

4º Viñales, Aprilia, + 3.106

5º Bagnaia, Ducati, + 4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9º Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12º Miller, KTM, + 8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, + 12.599

16º Nakagami, Honda, + 13.787

17º Marini*, Ducati, + 13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19º Rins, Honda, + 20.378

20º Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 38 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 442 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Olivé. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 675 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 633 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.