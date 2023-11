Marc Márquez (Honda/3e) : "Submergé par les émotions".

Après sa septième place lors des essais chronométrés de vendredi, Marc Márquez se doutait déjà qu'il pourrait se battre pour le podium lors du sprint de Valence, et il était prêt à prendre des risques pour cela. "Vous me connaissez", a-t-il dit. "Je ne pense qu'au lendemain, pas à mardi", a-t-il constaté vendredi. Il fait ainsi allusion à sa première apparition très attendue avec la Ducati Gresini lors de la première journée d'essais hivernaux.

En effet, dès le départ de la course de sprint de 13 tours, la star de Repsol Honda a mis les bouchées doubles. Il est passé de la neuvième place sur la grille de départ, derrière Viñales et Binder, à la troisième place au premier tour. Il est toujours resté dans le top 4 et a fini par décrocher la troisième place derrière Martin et Binder. Pour sa troisième place dans un sprint cette année, après Portimão et l'Inde, Marc ne cache pas qu'il a été fortement submergé par l'émotion alors qu'il se trouvait dans le dernier tour de course et qu'il a ensuite pu monter sur le podium.

"J'ai essayé de me contrôler et de contrôler mes émotions", a rapporté la star de Honda. "Mais je ne peux pas nier : Quand je suis monté sur le podium et que j'ai vu tous les visages de mon équipe, parce que ce sont les miens et qu'ils le seront toujours, mes émotions sont passées par là. D'accord, ce n'était qu'une course de sprint... Mais je m'efforce de me donner à 100 % ce week-end. J'étais déçu, mais malheureusement, j'étais déçu après les qualifications, car la neuvième place sur la grille sera clairement un désavantage, surtout demain. Mais un résultat comme celui d'aujourd'hui est la meilleure récompense pour toutes les personnes qui m'ont aidé et soutenu chez Honda pendant onze ans. Sans eux, je n'aurais jamais pu réaliser mes rêves".

La semaine dernière au Qatar, Marc a déclaré qu'il était inutile de dépasser Jorge Martin, car il ne s'agissait que de la dixième place. Aujourd'hui, lors du sprint, il s'est battu avec acharnement contre le prétendant au titre, qui a assuré sa neuvième victoire au sprint cette année. Márquez ne craignait-il pas de compromettre les chances de titre de son compatriote ?

Márquez : "Oui, car chaque coureur fait sa propre course. Je me souviens de Grand Prix passés où je me suis battu pour le titre, par exemple une fois à Phillip Island. Là-bas, j'avais plein de traces de pneus noirs de mes adversaires sur le cuir, Zarco était l'un de mes adversaires là-bas. Dans le sprint de Doha, je n'ai pas attaqué Pecco au début et j'ai laissé Jorge Martin en paix à la fin, car il n'y avait pas de podium en vue. Je n'avais ni le rythme ni la vitesse nécessaire. Aujourd'hui, j'avais la vitesse, je savais qu'un podium était possible. J'ai certes perdu du temps derrière Viñales, mais j'ai ensuite rattrapé du temps contre Martin et Binder. Mais j'avoue que dans le dernier tour, j'ai abandonné. Car j'ai vu que j'étais déjà trop loin derrière. De plus, dans le casque, les émotions ont pris le dessus sur moi. Je me suis dit que la troisième place était suffisante. Mais demain, j'attaquerai à nouveau avec un dynamisme similaire".

Résultat du sprint MotoGP, Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, + 0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

15. Bastianini, Ducati, + 12,599

16. Nakagami, Honda, + 13,787

17. Marini*, Ducati, + 13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19. Rins, Honda, + 20,378

20e Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement au championnat du monde MotoGP après 38 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 442 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 675 points (champion du monde). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 633 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.