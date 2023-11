Marc Márquez (Honda/3°): "Sopraffatto dalle emozioni".

Dopo il settimo posto nelle qualifiche di venerdì, Marc Márquez sospettava già di poter lottare per il podio nella volata di Valencia, ed era pronto a rischiare molto per questo. "Mi conoscete", ha detto. "Penso solo al giorno dopo, non a martedì", ha detto venerdì. Stava alludendo all'attesissima prima apparizione con la Gresini-Ducati al primo giorno dei test invernali.

In effetti, il campione della Repsol Honda ha dato il meglio di sé subito dopo l'inizio della gara sprint di 13 giri. Dalla nona posizione in griglia, dietro a Viñales e Binder, è passato al terzo posto al primo giro, è rimasto nei primi quattro per tutto il tempo e ha concluso terzo dietro a Martin e Binder. Marc non ha nascosto il suo terzo posto in volata quest'anno dopo Portimão e l'India ha raccontato di essere stato sopraffatto dall'emozione quando si è trovato all'ultimo giro della gara e gli è stato permesso di salire sul podio.

"Ho cercato di controllare me stesso e le mie emozioni", ha riferito la stella della Honda. "Ma non posso negarlo: Quando sono salito sul podio e ho visto tutti i volti della mia squadra, perché loro sono la mia gente e lo saranno sempre, le emozioni mi hanno abbandonato. D'accordo, era solo una gara sprint... Ma questo fine settimana cercherò di dare il 100 per cento. Ero deluso, ma purtroppo lo ero anche dopo le qualifiche, perché il nono posto in griglia sarà un chiaro svantaggio, soprattutto domani. Ma un risultato come quello di oggi è la migliore ricompensa per tutte le persone che mi hanno aiutato e sostenuto alla Honda in undici anni. Senza di loro non avrei mai potuto realizzare i miei sogni".

La settimana scorsa, in Qatar, Marc aveva detto che era inutile cercare di superare Jorge Martin, visto che in palio c'era solo il 10° posto, ma oggi in volata ha lottato caparbiamente con il contendente al titolo per ottenere la sua nona vittoria in volata dell'anno. Márquez non era preoccupato di mettere a repentaglio le possibilità di titolo del suo connazionale?

Márquez: "Sì, perché ogni pilota fa la sua gara. Ricordo i Gran Premi passati in cui ero in lotta per il titolo, per esempio una volta a Phillip Island. Lì avevo molti segni di pneumatici neri sulle pelli dei miei avversari, Zarco era uno dei miei rivali. Nella volata di Doha, non ho attaccato Pecco all'inizio e alla fine ho lasciato Jorge Martin in pace perché non c'era nessun podio in vista. Non avevo né il ritmo né il passo. Oggi avevo la velocità, sapevo di poter salire sul podio. Ho perso tempo dietro a Viñales, ma poi ho recuperato contro Martin e Binder. Ma ammetto di essermi arreso all'ultimo giro. Perché mi sono reso conto che ero già troppo indietro. Inoltre, le mie emozioni hanno avuto la meglio sul casco. Ho pensato che il 3° posto fosse sufficiente. Ma domani attaccherò di nuovo con lo stesso vigore".

Risultato MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, + 0,190 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,122

4° Viñales, Aprilia, + 3,106

5° Bagnaia, Ducati, + 4,253

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7° Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8° Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9° Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12° Miller, KTM, + 8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, + 12.599

16° Nakagami, Honda, + 13.787

17° Marini*, Ducati, + 13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19° Rins, Honda, + 20.378

20° Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 38 gare su 39:

1° Bagnaia, 442 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 675 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 633 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.