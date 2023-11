Marc Márquez (Honda/3º): "Dominado pelas emoções"

Marc Márquez mostrou hoje a sua conhecida vontade de correr riscos no sprint em Valência, passando do 9º para o 3º lugar na 1ª volta e distanciando-se dos seus colegas da Honda em quase um segundo por volta.

Marc Márquez já suspeitava, depois do sétimo lugar na qualificação de sexta-feira, que poderia lutar pelo pódio no sprint de Valência, e estava preparado para arriscar muito por isso. "Vocês conhecem-me", disse ele. "Só estou a pensar no dia seguinte, não na terça-feira", disse na sexta-feira. Ele estava a aludir à muito esperada primeira aparição com a Gresini-Ducati no primeiro dia de testes de inverno.

De facto, a estrela da Repsol Honda pôs mesmo o pé no acelerador logo após o início da corrida de 13 voltas. Passou do nono lugar da grelha, atrás de Viñales e Binder, para o terceiro lugar na primeira volta, manteve-se entre os quatro primeiros durante toda a corrida e terminou em terceiro, atrás de Martin e Binder. Marc não escondeu o seu terceiro lugar numa corrida de sprint este ano, depois de Portimão e da Índia, e disse que ficou emocionado quando estava na última volta da corrida e lhe foi permitido subir ao pódio.

"Tentei controlar-me e controlar as minhas emoções", disse a estrela da Honda. "Mas não posso negar: Quando subi ao pódio e vi todos os rostos da minha equipa, porque eles são a minha gente e sempre serão, as emoções fugiram-me. Está bem, foi apenas uma corrida de sprint... Mas estou a tentar dar 100 por cento este fim de semana. Fiquei desiludido, mas infelizmente também fiquei desiludido depois da qualificação, porque o nono lugar na grelha será uma clara desvantagem, especialmente amanhã. Mas um resultado como o de hoje é a melhor recompensa para todas as pessoas que me ajudaram e apoiaram na Honda ao longo de onze anos. Sem eles, nunca teria conseguido realizar os meus sonhos."

Na semana passada, no Qatar, Marc disse que era inútil tentar ultrapassar Jorge Martin, uma vez que era apenas o 10º lugar que estava em jogo, mas hoje no sprint lutou obstinadamente com o candidato ao título para garantir a sua nona vitória no sprint do ano. Márquez não ficou preocupado com o facto de poder colocar em risco as hipóteses de título do seu compatriota?

Márquez: "Sim, porque cada piloto faz a sua própria corrida. Lembro-me de Grandes Prémios passados em que estava a lutar pelo título, por exemplo, uma vez em Phillip Island. Lá tinha muitas marcas de pneus pretos nas peles dos meus adversários, Zarco era um dos meus rivais. No sprint em Doha, não ataquei o Pecco no início e no final deixei o Jorge Martin em paz porque não havia pódio à vista. Não tinha o ritmo nem a cadência. Hoje tinha a velocidade, sabia que podia terminar no pódio. Perdi tempo atrás do Viñales, mas depois recuperei tempo contra o Martin e o Binder. Mas admito que desisti na última volta. Porque me apercebi que já estava demasiado atrás. Além disso, as minhas emoções levaram a melhor sobre mim no capacete. Pensei que o 3º lugar era suficiente. Mas amanhã vou atacar novamente com o mesmo vigor."

Resultado MotoGP Sprint, Valência (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,122

4º Viñales, Aprilia, + 3,106

5º Bagnaia, Ducati, + 4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9º Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12º Miller, KTM, + 8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, + 12,599

16º Nakagami, Honda, + 13,787

17º Marini*, Ducati, + 13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19º Rins, Honda, + 20,378

20º Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas a menos



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 38 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 442 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 675 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 633 pontos (campeão do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.