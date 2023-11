Maverick Viñales (4º): "Mejor posicionados que nosotros"

Maverick Viñales ha conseguido su primera pole position desde el GP de Assen 2021 con un nuevo récord de vuelta de 1:28.931 minutos en el Circuit Ricardo Tormo el sábado por la mañana.

Gracias a los cambios en el embrague de su RS-GP23, la salida del piloto oficial de Aprilia en la carrera al sprint de 13 vueltas de la tarde también fue mucho mejor que en anteriores Grandes Premios. "Sí, es cierto, mi salida ha sido mejor porque he podido dosificar bien la potencia", ha confirmado "Top Gun", que sólo ha dejado pasar al piloto de Ducati Francesco Bagnaia. "Su maniobra de adelantamiento no me ha sorprendido, porque su moto es mucho más baja, lo que les permite poner más potencia en la carretera", dijo el español, encogiéndose de hombros al comentar la maniobra.

Viñales mantuvo la primera posición durante seis vueltas y rechazó con confianza los ataques de Brad Binder, la estrella de KTM. Pero a partir de la mitad de la carrera, el ganador de 25 Grandes Premios empezó a rezagarse y finalmente tuvo que conformarse con la cuarta plaza, a 3.106 segundos del vencedor Jorge Martín (Pramac Ducati). "La elección del neumático trasero no jugó a nuestro favor", admitió después, y añadió: "Pensé que podría marcar la diferencia con el neumático medio. Pero lo que mostré fue el máximo".

Junto a Bagnaia y Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati), el piloto de 28 años era el único que había optado por el compuesto de neumático medio, mientras que los tres primeros habían optado por el neumático blando trasero. "La primera vuelta ha sido muy buena. Pero los pilotos con el neumático blando estaban mejor posicionados que nosotros. He perdido tiempo sobre todo en las curvas largas. Ha sido extraño, porque normalmente el neumático medio es la mejor opción en estas situaciones", dijo Viñales.

El autor de la pole, que aspira a su primera victoria con Aprilia en el último GP de la temporada 2023, concluyó: "Probablemente utilicemos el neumático blando el domingo, pero aún no estoy seguro. La situación es realmente extraña". No obstante, subrayó: "No nos arrepentimos de nada, ya que era la mejor opción para nosotros."

Resultado MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.122

4º Viñales, Aprilia, + 3.106

5º Bagnaia, Ducati, + 4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9º Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12º Miller, KTM, + 8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, + 12.599

16º Nakagami, Honda, + 13.787

17º Marini*, Ducati, + 13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19º Rins, Honda, + 20.378

20º Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)



Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 38 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 442 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Olivé. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 675 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 633 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.