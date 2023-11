Maverick Viñales (4e) : "Meilleure position que nous".



Par Sarah Göpfert - Traduction automatique de Allemand

Gold & Goose

Après avoir décroché la pole position et réalisé un début de course tonitruant, Maverick Viñales est retombé à la quatrième place du sprint MotoGP de Valence. Pour le pilote officiel Aprilia, le choix des pneus en est la cause.

