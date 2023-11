Maverick Viñales (4°): "Posizionato meglio di noi".

Maverick Viñales è riuscito a conquistare la sua prima pole position dal GP di Assen 2021 con un nuovo record sul giro di tutti i tempi di 1:28.931 minuti sul Circuito Ricardo Tormo sabato mattina.

Grazie alle modifiche apportate alla frizione della sua RS-GP23, anche la partenza del pilota Aprilia works per la gara sprint di 13 giri del pomeriggio è andata molto meglio rispetto ai Gran Premi precedenti. "Sì, è vero, la mia partenza è stata migliore perché sono riuscito a dosare bene la potenza", ha confermato "Top Gun", che ha lasciato passare solo il pilota Ducati Francesco Bagnaia. "La sua manovra di sorpasso non mi ha sorpreso, perché la loro moto è molto più bassa e questo gli permette di mettere più potenza in strada", ha detto lo spagnolo, scrollando le spalle nel commentare la manovra.

Viñales è rimasto in prima posizione per sei giri e ha respinto con sicurezza gli attacchi della star della KTM Brad Binder. Ma da metà gara il 25 volte vincitore del GP ha iniziato a perdere terreno e alla fine si è dovuto accontentare del quarto posto, a 3,106 secondi dal vincitore Jorge Martin (Pramac Ducati). "La scelta della gomma posteriore non ha giocato a nostro favore", ha ammesso in seguito e ha aggiunto: "Pensavo di poter fare la differenza con la gomma media. Ma quello che ho mostrato è stato il massimo".

Insieme a Bagnaia e Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati), il 28enne è stato l'unico pilota a scegliere la mescola media, mentre i primi tre hanno optato per la gomma posteriore morbida. "Il primo giro è stato molto buono. Ma i piloti con la gomma morbida erano meglio posizionati di noi. Ho perso tempo soprattutto nelle curve lunghe. È stato strano, perché di solito la gomma media è la scelta migliore in queste situazioni", ha detto Viñales.

Il vincitore della pole, che punta alla sua prima vittoria in Aprilia nell'ultimo GP della stagione 2023, ha concluso: "Probabilmente domenica useremo la gomma morbida, ma non ne sono ancora sicuro. La situazione è davvero strana". Tuttavia, ha sottolineato: "Non abbiamo rimpianti, perché era la scelta migliore per noi".

Risultato MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, + 0,190 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,122

4° Viñales, Aprilia, + 3,106

5° Bagnaia, Ducati, + 4,253

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7° Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8° Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9° Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12° Miller, KTM, + 8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, + 12.599

16° Nakagami, Honda, + 13.787

17° Marini*, Ducati, + 13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19° Rins, Honda, + 20.378

20° Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)



Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 38 gare su 39:

1° Bagnaia, 442 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 675 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 633 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.