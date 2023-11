Maverick Viñales (4º): "Melhor posicionado do que nós"

Maverick Viñales conseguiu a sua primeira pole position desde o GP de Assen de 2021 com um novo recorde histórico de volta em 1:28.931 minutos no Circuito Ricardo Tormo na manhã de sábado.

Graças a alterações na embraiagem da sua RS-GP23, o piloto da Aprilia Works começou a corrida de sprint de 13 voltas à tarde também muito melhor do que nas corridas anteriores do Grande Prémio. "Sim, é verdade, o meu arranque foi melhor porque consegui dosear bem a potência", confirmou "Top Gun", que só deixou passar o piloto da Ducati Francesco Bagnaia. "A manobra de ultrapassagem dele não me surpreendeu, porque a moto deles é muito mais baixa, o que lhes permite colocar mais potência na estrada", disse o espanhol, encolhendo os ombros ao comentar a manobra.

Viñales manteve-se na primeira posição durante seis voltas e defendeu-se com confiança dos ataques da estrela de fábrica da KTM, Brad Binder. Mas a partir do meio da corrida, o 25 vezes vencedor de GPs começou a recuar e acabou por ter de se contentar com o quarto lugar, 3,106 segundos atrás do vencedor Jorge Martin (Pramac Ducati). "A escolha do pneu traseiro não nos favoreceu", admitiu depois e acrescentou: "Pensei que podia fazer a diferença com o pneu médio. Mas o que mostrei foi o máximo".

Juntamente com Bagnaia e Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati), o piloto de 28 anos foi o único que optou pelo pneu médio, enquanto os três primeiros optaram pelo pneu traseiro macio. "A primeira volta foi muito boa. Mas os pilotos com o pneu macio estavam mais bem posicionados do que nós. Perdi tempo sobretudo nas curvas longas. Isso foi estranho, porque normalmente o pneu médio é a melhor escolha nessas situações", disse Viñales.

O pole-setter, que está de olho na sua primeira vitória da Aprilia no último GP da temporada de 2023, concluiu: "Provavelmente vamos usar o pneu macio no domingo, mas ainda não tenho a certeza. A situação é muito estranha". No entanto, ele enfatizou: "Não temos arrependimentos, pois foi a melhor escolha para nós."

Resultado MotoGP Sprint, Valência (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,122

4º Viñales, Aprilia, + 3,106

5º Bagnaia, Ducati, + 4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9º Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12º Miller, KTM, + 8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, + 12,599

16º Nakagami, Honda, + 13,787

17º Marini*, Ducati, + 13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19º Rins, Honda, + 20,378

20º Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas a menos



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)



Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 38 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 442 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 675 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 633 pontos (campeão do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.