Brad Binder (KTM): "Jorge fue un poco demasiado rápido"

Brad Binder ya ha conseguido dos victorias y cinco segundos puestos en las 18 carreras al sprint disputadas este año, y una y otra vez el fuerte sudafricano es el único rival de Ducati capaz de reventar a la armada de Borgo Panigale. Ha quedado claro una y otra vez que la Ducati tiene más agarre en los bordes cuando acelera, pero el piloto oficial de Red Bull-KTM no baja la cabeza ni se pelea con el destino. ¿Qué tiene que pasar para que gane mañana? "Esforzarme más, joder", dijo el gran luchador. Eso significa en alemán de imprenta: "Tengo que esforzarme más".

"Sí, hoy ha sido un día bastante decente", se dio cuenta Brad. "No me puedo quejar. He hecho una buena primera tanda. Pero en la segunda tanda el neumático delantero no se sentía tan bien. Creo que saqué lo mejor de él en la primera salida. Luego he partido la moto en dos en la caída y la he destrozado. No era lo ideal".

"Pero todo volvió a ir bien en el sprint de la tarde. Pero aún así ha sido un día caótico, porque he bloqueado la rueda delantera al frenar de camino a la parrilla, casi me caigo otra vez, lo que me ha fastidiado un poco la salida. Pero después todo ha ido mejor. Estoy contento de haber subido al podio".

¿Prestó Brad especial atención en las luchas contra Jorge y Pecco? "Para ser sincero, me retrasé al frenar en la curva 2. Así que perdí las posiciones que había ganado. Luego Jorge adelantó a Pecco en la curva 11, ambos se dejaron llevar y se lo agradecí. Luego apreté al máximo e intenté alcanzar a Maverick. Tardé dos vueltas en adelantarle. Pero una vez que le pasé, pisé a fondo el acelerador y casi me salgo en la curva 11 cuando me precipité sobre los bordillos. Al final, terminé segundo. Sí, un día relativamente bueno".

Brad Binder no tuvo en cuenta la situación de Jorge Martín en el Mundial. "No tenía otra intención que alcanzarle. Pero era un poco demasiado rápido. Son cosas que pasan. Y sólo pienso en la situación de Jorge y Pecco en el campeonato del mundo cuando los periodistas me preguntan por ello..."