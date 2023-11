Brad Binder (KTM) : "Jorge était un peu trop rapide

Brad Binder a déjà remporté deux victoires et cinq deuxièmes places lors des 18 courses de sprint disputées cette année, et le très combatif pilote sud-africain a toujours été le seul adversaire de Ducati capable de faire exploser l'armada de Borgo Panigale. On a pu constater à maintes reprises que les Ducati ont plus de "edge grip" à l'accélération, mais le pilote d'usine Red Bull-KTM ne baisse pas la tête et ne se plaint pas du sort. Que doit-il se passer pour qu'il puisse gagner demain ? "Fucking try harder", s'est promis ce grand combattant. Cela signifie en français imprimable : "Je dois faire plus d'efforts".

"Oui, c'était une journée assez décente aujourd'hui", a constaté Brad. "Je n'ai pas à me plaindre. J'ai réussi à faire un très bon premier run. Mais dans le deuxième run, le pneu avant n'était plus aussi performant. Je pense que j'ai réussi à en tirer le meilleur dès la première sortie. Ensuite, lors du crash, j'ai coupé ma moto en deux et je l'ai détruite. Ce n'était pas idéal".

"Mais l'après-midi, au sprint, tout était à nouveau OK. Mais ce fut tout de même une journée chaotique, car en roulant vers la place de départ, j'ai bloqué la roue avant en freinant, j'ai failli retomber, ce qui a un peu perturbé mon départ. Mais après, ça s'est amélioré. Je suis content d'être monté sur le podium".

Brad a-t-il fait particulièrement attention lors des bagarres contre Jorge et Pecco ? "Pour être honnête, j'ai moi-même freiné à l'approche du virage 2. J'ai donc perdu les positions que j'avais gagnées. Jorge a ensuite dépassé Pecco au virage 11, ils ont tous les deux été évacués, je l'ai chaleureusement remercié. Ensuite, je me suis lancé et j'ai essayé de rattraper Maverick. Il m'a fallu deux tours pour le dépasser. Mais une fois que je l'ai dépassé, j'ai accéléré et j'ai failli tomber au virage 11 quand j'ai roulé sur les encoches. Finalement, j'ai terminé deuxième. Oui, une journée relativement bonne".

Brad Binder n'a pas tenu compte de la situation de Jorge Martin au championnat du monde. "Je n'avais pas d'autre intention que de le rattraper. Mais il était un peu trop rapide. Shit happen's. Et je ne pense à la situation de Jorge et Pecco au championnat du monde que lorsque les journalistes m'interrogent à ce sujet..."