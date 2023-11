Brad Binder (KTM): "Jorge era un po' troppo veloce".

Il pilota ufficiale Red Bull KTM Brad Binder ha dato filo da torcere all'armata Ducati nello sprint di Valencia. In seguito a una caduta, ha spezzato in due il nuovo telaio in carbonio.

Brad Binder ha già ottenuto due vittorie e cinque secondi posti nelle 18 gare sprint di quest'anno, e ancora una volta il forte sudafricano è l'unico avversario della Ducati in grado di far saltare l'armata di Borgo Panigale. Si è visto più volte che la Ducati ha una maggiore aderenza in accelerazione, ma il pilota della Red Bull-KTM non si abbatte e non litiga con il destino. Cosa deve succedere per vincere domani? "Impegnarsi di più, cazzo", ha detto il grande combattente. Che significa in tedesco stampabile: "Devo impegnarmi di più".

"Sì, oggi è stata una giornata abbastanza decente", si è reso conto Brad. "Non posso lamentarmi. Ho fatto una prima manche davvero buona. Ma nella seconda manche la gomma anteriore non si sentiva bene. Credo di aver ottenuto il massimo nella prima uscita. Poi, nella caduta, ho spaccato la moto in due e l'ho distrutta. Non è stato l'ideale".

"Ma nella volata del pomeriggio è andato tutto bene. Ma è stata comunque una giornata caotica, perché ho bloccato la ruota anteriore in frenata mentre andavo in griglia, ho rischiato di cadere di nuovo e questo ha incasinato un po' la mia partenza. Ma poi è andata meglio. Sono contento di essere salito sul podio".

Brad ha prestato particolare attenzione nelle lotte contro Jorge e Pecco? "Ad essere sincero, ho rallentato in fase di frenata alla curva 2. Così ho perso le posizioni che avevo guadagnato. Jorge ha poi superato Pecco alla curva 11, entrambi sono stati portati fuori e l'ho ringraziato per questo. Poi ho spinto al massimo e ho cercato di prendere Maverick. Mi ci sono voluti due giri per superarlo. Una volta che l'ho superato, ho dato gas e sono quasi uscito alla curva 11 quando sono finito sui cordoli. Alla fine sono arrivato secondo. Sì, una giornata relativamente buona".

Brad Binder non ha fatto caso alla situazione del campionato mondiale di Jorge Martin. "Non avevo altra intenzione che quella di prenderlo. Ma era un po' troppo veloce. Sono cose che capitano. E penso alla situazione del campionato mondiale di Jorge e Pecco solo quando i giornalisti me lo chiedono...".