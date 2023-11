Brad Binder (KTM): "O Jorge foi um pouco rápido demais"

O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, deu à armada da Ducati uma verdadeira corrida pelo seu dinheiro no sprint de Valência. Ele partiu um novo chassis de carbono em dois no sprint após uma queda.

Brad Binder já assegurou duas vitórias e cinco segundos lugares nas 18 corridas de sprint deste ano, e uma e outra vez o forte sul-africano é o único adversário da Ducati capaz de fazer explodir a armada de Borgo Panigale. Ficou claro que a Ducati tem mais aderência quando acelera, mas o piloto de fábrica da Red Bull-KTM não baixa a cabeça e não discute com o destino. O que é que precisa de acontecer para ele ganhar amanhã? "Tentar mais", disse o grande lutador. Isto significa, em alemão imprimível: "Tenho de me esforçar mais".

"Sim, hoje foi um dia bastante decente", percebeu Brad. "Não me posso queixar. Consegui fazer uma primeira corrida muito boa. Mas na segunda corrida o pneu da frente não me pareceu tão bom. Acho que tirei o melhor partido dele na primeira saída. Depois, na queda, parti a mota em duas e destruí-a. Não foi o ideal. Não foi o ideal".

"Mas tudo voltou a correr bem no sprint da tarde. Mas ainda assim foi um dia caótico, porque bloqueei a roda dianteira durante a travagem a caminho da grelha, quase caí novamente, o que estragou um pouco a minha partida. Mas depois melhorou. Estou contente por ter conseguido subir ao pódio".

O Brad prestou especial atenção nas lutas contra o Jorge e o Pecco? "Para ser sincero, abrandei o meu ritmo na travagem para a curva 2. Por isso, perdi as posições que tinha ganho. O Jorge ultrapassou o Pecco na curva 11, ambos foram ultrapassados e eu agradeci-lhe por isso. Depois, esforcei-me e tentei apanhar o Maverick. Demorei duas voltas para o ultrapassar. Mas assim que o ultrapassei, acelerei a fundo e quase caí na curva 11, quando me atirei para cima das bermas. No final, acabei em segundo. Sim, um dia relativamente bom".

Brad Binder não se importou com a situação de Jorge Martin no campeonato do mundo. "Não tinha outra intenção senão apanhá-lo. Mas ele estava um pouco rápido demais. As coisas acontecem. E só penso na situação do Jorge e do Pecco no campeonato do mundo quando os jornalistas me perguntam..."