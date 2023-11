Pecco Bagnaia : choix de pneus raté, chance perdue

Après un vendredi laborieux, Francesco "Pecco" Bagnaia a semblé tourner la page en sa faveur samedi matin, lorsqu'il s'est hissé en deuxième position sur la première ligne de la grille de départ après un détour par la Q1. Son rival pour le titre, Jorge Martin, a quant à lui dû se contenter de la sixième place sur la grille.

Lors du dernier sprint Tissot de la saison, Bagnaia a pris le premier virage en tête, mais il a ensuite reculé à la cinquième place en un seul tour. Fabio Quartararo ayant chuté et Fabio Di Giannantonio ayant renoncé à une manœuvre contre son collègue de marque ("il a été très prudent", a reconnu Bagnaia lui-même), le leader du championnat du monde a conservé sa cinquième place jusqu'à l'arrivée. Mais comme son challenger du Prima Pramac Racing Team a en même temps fait le maximum en remportant son neuvième sprint, l'avance de Pecco a fondu à 14 points.

"Nous avons tout simplement foiré le choix des pneus", a expliqué le pilote officiel Ducati pour expliquer ses difficultés. "Cette fois, c'était un pneu normal. Le problème, c'est que nous n'avons pas fait le bon choix. Je pense que le soft aurait été meilleur aujourd'hui. Mais nous avons opté pour le pneu arrière medium parce que j'ai vraiment eu de bonnes sensations avec ce pneu le matin. Je m'attendais à mieux, et tous ceux qui sont partis avec le medium ont dit la même chose, y compris Viñales. Le soft était un peu meilleur et nous avons fait une erreur. C'est dommage parce que nous avons perdu une bonne occasion d'avoir plus de points en vue de demain. Mais nous devons rester calmes".

En effet, les choix de pneus n'étaient pas unanimes : parmi les douze pilotes équipés de pneus arrière soft, on comptait le vainqueur du sprint Martin, Brad Binder, Marc Márquez et Fabio Di Giannantonio. Outre Bagnaia, le poleman Maverick Viñales, Marco Bezzecchi et Fabio Quartararo, entre autres, ont opté pour le mélange médium.

En vue de la course principale, la question des pneus ne préoccupe pas Bagnaia. "Demain, je ferai ce que fera Jorge. C'est donc un choix simple", a-t-il déclaré en souriant.

Le champion en titre a fait le calcul suivant : "14 points, c'est une avance très faible, mais nous sommes toujours devant. C'est pourquoi nous sommes certainement en meilleure position. Nous devons rester calmes, car au final, nous serions champions du monde demain avec le même résultat. Jorge doit gagner et nous savons très bien à quel point nous sommes forts dans les courses de dimanche. Cela me permet de croire que nous pouvons être compétitifs et nous battre pour le podium".

Bagnaia continue à paraître calme malgré tout, même s'il a lui-même ri quand on lui a demandé : "C'est juste l'apparence extérieure". Redevenu sérieux, il a souligné : "Je dois dire que l'année dernière, même avec neuf points d'avance de plus et une seule course, j'ai eu plus de difficultés. J'ai appris de l'année dernière et c'est certainement très important. Dix minutes avant le départ, ce sera toutefois assez intense sur le plan nerveux.

En ce qui concerne son rival au championnat du monde, Martin, l'Italien a ajouté : "Je pense que la pression sera la même pour nous deux. Je pense qu'il aura aussi plus de mal demain qu'aujourd'hui. 21 ou 14 points, c'est un peu différent - et en plus de cela, savoir qu'il doit gagner et ne pas faire d'erreur. Cela vaut aussi pour moi, bien sûr. Je dîne ce soir avec mon équipe et j'espère que je vais pouvoir profiter du dîner", a-t-il déclaré sans pouvoir s'empêcher de sourire. "Et j'espère que je vais dormir ce soir. L'année dernière, j'ai en fait bien dormi, on verra".

Le fait est qu'avant l'épreuve de force finale : en cas de victoire de Martin, Bagnaia devra terminer dans le top 5 pour défendre son titre avec succès. Si son premier poursuivant ne gagne pas, une 10e place suffirait au pilote d'usine Ducati.

Résultat du sprint MotoGP, Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, + 0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

15. Bastianini, Ducati, + 12,599

16. Nakagami, Honda, + 13,787

17. Marini*, Ducati, + 13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19. Rins, Honda, + 20,378

20e Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement au championnat du monde MotoGP après 38 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 442 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 675 points (champion du monde). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 633 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.