Pecco Bagnaia: Scelta sbagliata per il pneumatico, opportunità persa

Dopo un venerdì difficile, Francesco "Pecco" Bagnaia sembrava aver invertito la rotta sabato mattina , quando si è piazzato secondo in prima fila sulla griglia di partenza dopo una deviazione dalla Q1. Il suo rivale per il titolo Jorge Martin, invece, si è dovuto accontentare del 6° posto in griglia.

Nell'ultimo Tissot Sprint della stagione, Bagnaia è entrato nella prima curva in testa, ma poi è sceso al quinto posto in un solo giro. Poiché Fabio Quartararo si è ritirato dalla gara per una caduta e Fabio Di Giannantonio si è astenuto da una manovra contro il collega di marca ("È stato molto prudente", ha ammesso lo stesso Bagnaia), il leader del campionato mondiale ha conquistato anche il quinto posto al traguardo. Tuttavia, mentre il suo sfidante del Prima Pramac Racing Team ha ottenuto il massimo con la sua nona vittoria in volata, il vantaggio di Pecco si è ridotto a 14 punti.

"Abbiamo semplicemente sbagliato la scelta delle gomme", ha detto il pilota della Ducati, spiegando le sue difficoltà. "Questa volta si trattava di una gomma normale. Il fatto è che non abbiamo fatto la scelta giusta. Credo che la gomma morbida sarebbe stata migliore oggi. Ma abbiamo optato per la gomma posteriore media perché al mattino avevo un ottimo feeling con essa. Mi aspettavo di più - e tutti gli altri che sono partiti con la gomma media hanno detto lo stesso, compreso Viñales. La morbida era un po' meglio e abbiamo commesso un errore. È un peccato perché abbiamo perso una buona occasione per guadagnare più punti per domani. Ma dobbiamo mantenere la calma".

In effetti, c'è stato disaccordo sulla scelta delle gomme: tra i dodici piloti con gomme posteriori morbide c'erano il vincitore della volata Martin, Brad Binder, Marc Márquez e Fabio Di Giannantonio. Oltre a Bagnaia, anche Maverick Viñales, autore della pole, Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo hanno montato pneumatici a mescola medio-dura.

Tuttavia, Bagnaia non è preoccupato per il problema degli pneumatici in vista della gara principale. "Domani farò quello che farà Jorge. Quindi è una scelta facile", ha detto sorridendo.

Il campione in carica ha fatto i conti: "14 punti sono un vantaggio minimo, ma siamo ancora davanti. Per questo siamo sicuramente in una posizione migliore. Dobbiamo mantenere la calma, perché alla fine domani saremmo campioni del mondo con lo stesso risultato. Jorge deve vincere e sappiamo bene quanto siamo forti nelle gare della domenica. Questo mi fa credere che possiamo essere competitivi e lottare per il podio".

Nonostante tutto, Bagnaia continua ad apparire tranquillo, anche se lui stesso ha riso quando gli è stato chiesto: "È solo l'aspetto esteriore". Di nuovo serio, ha sottolineato: "Devo dire che l'anno scorso ho avuto più difficoltà, anche con nove punti di vantaggio e una sola gara da disputare. Ho imparato dall'anno scorso e questo è sicuramente molto importante". A dieci minuti dalla partenza, però, il nervosismo sarà piuttosto intenso.

Per quanto riguarda il suo rivale nel campionato del mondo Martin, l'italiano ha aggiunto: "Credo che la pressione sarà altrettanto forte per entrambi. Credo che anche lui domani avrà più problemi di oggi. 21 o 14 punti, è un po' diverso - e sapendo che deve vincere e non può commettere errori. Questo vale anche per me, ovviamente. Stasera ceno con la mia squadra e spero di potermi divertire anch'io", ha detto con un sorriso. "E spero di dormire stanotte. In realtà l'anno scorso ho dormito bene, quindi vedremo".

Il dato di fatto è che, in vista della resa dei conti finale, se Martin vince, Bagnaia dovrà arrivare tra i primi cinque per difendere con successo il suo titolo. Se il suo primo rivale non dovesse vincere, il decimo posto sarebbe sufficiente per il pilota della Ducati.

Risultato MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, + 0,190 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,122

4° Viñales, Aprilia, + 3,106

5° Bagnaia, Ducati, + 4,253

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7° Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8° Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9° Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12° Miller, KTM, + 8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, + 12.599

16° Nakagami, Honda, + 13.787

17° Marini*, Ducati, + 13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19° Rins, Honda, + 20.378

20° Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 38 gare su 39:

1° Bagnaia, 442 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 675 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 633 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.