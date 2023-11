Pecco Bagnaia: A escolha do pneu foi errada, perdeu-se uma oportunidade

Pecco Bagnaia já tinha um match point em Valência no sábado à tarde, mas o Campeonato do Mundo de MotoGP só vai ser decidido no domingo. A vantagem do piloto da fábrica da Ducati diminuiu para 14 pontos depois de terminar em quinto no sprint.

Depois de uma sexta-feira difícil, Francesco "Pecco" Bagnaia parece ter virado a maré a seu favor na manhã de sábado , quando terminou em segundo lugar na primeira linha da grelha de partida, depois de um desvio na Q1. O seu rival pelo título, Jorge Martin, por outro lado, teve de se contentar com o 6º lugar da grelha.

No último Tissot Sprint da temporada, Bagnaia entrou na primeira curva na liderança, mas depois caiu para o quinto lugar em apenas uma volta. Devido ao facto de Fabio Quartararo se ter retirado da corrida com um acidente e Fabio Di Giannantonio se ter abstido de uma manobra contra o seu colega de marca ("Ele foi muito cuidadoso", admitiu o próprio Bagnaia), o líder do campeonato do mundo também ficou em quinto lugar no final. No entanto, com o seu adversário da Prima Pramac Racing Team a levar a melhor com a sua nona vitória ao sprint, a vantagem de Pecco diminuiu para 14 pontos.

"Simplesmente estragámos a escolha do pneu," disse o piloto de fábrica da Ducati, explicando as suas dificuldades. "Desta vez foi um pneu normal. A questão é que não fizemos a escolha certa do pneu. Penso que o pneu macio teria sido melhor hoje. Mas optámos pelo pneu traseiro médio porque tive uma sensação muito boa com ele de manhã. Esperava mais - e todos os outros que começaram com o pneu médio disseram o mesmo, incluindo o Viñales. O macio era um pouco melhor e cometemos um erro. É uma pena porque perdemos uma boa oportunidade de marcar mais pontos para amanhã. Mas temos de manter a calma".

De facto, houve desacordo quanto à escolha dos pneus: os doze pilotos com pneus traseiros macios incluíam o vencedor do sprint Martin, Brad Binder, Marc Márquez e Fabio Di Giannantonio. Para além de Bagnaia, o pole-setter Maverick Viñales, Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo também usaram os pneus de composto médio-duro.

No entanto, Bagnaia não está preocupado com o problema dos pneus antes da corrida principal. "Amanhã vou fazer o que o Jorge vai fazer. Portanto, é uma escolha fácil", sorriu.

O atual campeão fez as contas: "14 pontos é uma vantagem muito pequena, mas ainda estamos na frente. É por isso que estamos definitivamente numa posição melhor. Temos de manter a calma, porque no final seríamos campeões do mundo amanhã com o mesmo resultado. O Jorge tem de ganhar e nós sabemos muito bem como somos fortes nas corridas de domingo. Isso faz-me acreditar que podemos ser competitivos e lutar pelo pódio."

Apesar de tudo, Bagnaia continua a mostrar-se calmo, mesmo se ele próprio se riu quando lhe perguntaram: "É apenas a aparência exterior". Mais uma vez sério, sublinhou: "Devo dizer que tive mais dificuldades no ano passado, mesmo com nove pontos de vantagem e apenas uma corrida pela frente. Aprendi com o ano passado e isso é certamente muito importante. No entanto, dez minutos antes da partida, o nervosismo será bastante intenso.

Relativamente ao seu rival Martin no campeonato do mundo, o italiano acrescentou: "Penso que a pressão será igual para nós os dois. Acredito que ele também terá mais problemas amanhã do que hoje. 21 ou 14 pontos, isso é um pouco diferente - e sabendo que ele tem de ganhar e não pode cometer erros. Isso também se aplica a mim, claro. Vou jantar com a minha equipa esta noite e espero poder desfrutar dela também", disse com um sorriso. "E espero dormir esta noite. No ano passado, dormi bem, vamos ver".

O facto está à frente do confronto final: se Martin vencer, Bagnaia terá de terminar entre os cinco primeiros para defender com sucesso o seu título. Se o seu primeiro rival não vencer, o 10º lugar será suficiente para o piloto de fábrica da Ducati.

Resultado MotoGP Sprint, Valência (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,122

4º Viñales, Aprilia, + 3,106

5º Bagnaia, Ducati, + 4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9º Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12º Miller, KTM, + 8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, + 12,599

16º Nakagami, Honda, + 13,787

17º Marini*, Ducati, + 13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19º Rins, Honda, + 20,378

20º Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas a menos



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 38 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 442 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 675 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 633 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.