Jorge Martín (1º): "La mayor lección de la temporada"

Con su brillante victoria en la carrera al sprint de Valencia, Jorge Martín no sólo ha reducido su desventaja en el campeonato del mundo respecto a Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) de 21 a 14 puntos, sino que también ha aplazado el decisivo campeonato del mundo hasta el último Gran Premio del domingo.

Fue la novena victoria al sprint del piloto del Pramac Ducati en la temporada 2023, frente a las cuatro victorias en Grandes Premios, mientras que su rival Bagnaia ya cuenta con seis triunfos. Sin embargo, el piloto de Ducati rechazó firmemente la sugerencia de que el "Martinator" se adapte mejor a la corta distancia: "Esta desigualdad depende de muchos factores", dijo. "En Indonesia me caí cuando lideraba la carrera. En Australia nos equivocamos en la elección de neumáticos y en Qatar nos tocó un neumático malo. En Tailandia, en cambio, gané".

En el Circuit Ricardo Tormo, Martin demostró una vez más su valentía al meterse directamente entre los cuatro primeros desde la sexta posición de la parrilla. Se puso en cabeza por primera vez en la vuelta 7 y ya no la abandonó hasta la bandera a cuadros. "He demostrado tener agallas", declaró el piloto de 25 años, rebosante de confianza en sí mismo. "No tenía buenas sensaciones, ni con el neumático delantero ni con el trasero. Casi me caigo en cada curva. Sin embargo, lo he dado todo por esta victoria".

El hecho de haber podido mantener abierta la lucha por el campeonato hasta la última carrera de la temporada enorgullece al madrileño. Al mismo tiempo, rindió homenaje a su rival: "Pecco hizo una primera mitad de temporada impecable, pero yo estuve fuerte en la segunda. Soy el más fuerte en este momento. Pero no lo era al principio de la temporada. Por eso ahora estamos detrás".

Antes de la gran final del domingo, Martin incluso se puso un poco sentimental: "No sabemos lo que pasará el domingo. Pero la mayor lección que he aprendido este año es que no importa si ganas la carrera por diez segundos o por una décima de segundo. Al final, obtienes el mismo número de puntos".

Ahora también está claro que Martin y su compañero Johann Zarco han ganado el campeonato del mundo por equipos por delante del equipo oficial Ducati Lenovo. Un logro especial en el que Martin desempeñó un papel clave: "Lo que hemos conseguido como equipo satélite es increíble. Espero que podamos mantener esta forma el año que viene".

En cuanto a las especulaciones sobre un posible traspaso de Martin al equipo oficial Ducati en sustitución de Enea Bastianini, el Campeón del Mundo de Moto3 2018 respondió: "Estoy contento donde estoy en este momento. Pero esta decisión no depende de mí".

Resultado MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.122

4º Viñales, Aprilia, + 3.106

5º Bagnaia, Ducati, + 4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9º Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12º Miller, KTM, + 8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, + 12.599

16º Nakagami, Honda, + 13.787

17º Marini*, Ducati, + 13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19º Rins, Honda, + 20.378

20º Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 38 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 442 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Olivé. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 675 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 633 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.