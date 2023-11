Jorge Martin (1er) : "La plus grande leçon de la saison".

En remportant le sprint à Valence, Jorge Martin a reporté la décision concernant le championnat du monde au dimanche de la course. Le pilote Prima-Pramac-Ducati a fait preuve d'un grand respect pour son rival Pecco Bagnaia et s'est félicité de sa performance.

Avec sa victoire éclatante dans la course de sprint de Valence, Jorge Martin a non seulement réduit son retard au championnat du monde sur Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) de 21 à 14 points, mais il a également reporté la décision concernant le championnat du monde au Grand Prix final de dimanche.

Pour le pilote Pramac-Ducati, il s'agit de sa neuvième victoire en sprint de la saison 2023, contre quatre victoires en Grand Prix, alors que son rival Bagnaia en compte déjà six. Le pilote Ducati a toutefois balayé d'un revers de main l'hypothèse selon laquelle le "Martinator" serait plus à l'aise sur les courtes distances : "Ce ratio inégal dépend de nombreux facteurs", a-t-il expliqué. "En Indonésie, j'ai chuté alors que j'étais en tête. En Australie, nous avons fait le mauvais choix de pneus et au Qatar, nous sommes tombés sur un mauvais pneu. En Thaïlande, en revanche, j'ai gagné".

Sur le circuit Ricardo Tormo, Martin a une fois de plus fait preuve de sang-froid en s'élançant directement dans le top 4 depuis la 6e place sur la grille de départ. Au septième tour, il a pris pour la première fois la tête de la course, qu'il n'a plus lâchée jusqu'à la ligne d'arrivée. "J'ai vraiment montré que j'avais des couilles", a déclaré le pilote de 25 ans, débordant de confiance. "Je n'avais pas de bonnes sensations, ni avec le pneu avant ni avec le pneu arrière. J'ai failli chuter à chaque virage. Pourtant, j'ai tout donné pour cette victoire".

Le fait d'avoir pu maintenir la lutte pour le championnat du monde ouverte jusqu'à la dernière course de la saison rend le Madrilène fier. En même temps, il a rendu hommage à son adversaire au championnat du monde : "Pecco a livré une première moitié de saison impeccable, alors que j'ai été fort dans la deuxième moitié. En ce moment, je suis le plus fort. Mais je ne l'étais pas en début de saison. C'est pourquoi nous sommes maintenant en retard".

Avant la grande finale de dimanche, Martin est même devenu un peu sentimental : "Nous ne savons pas ce qui va se passer dimanche. Mais la plus grande leçon que j'ai apprise cette année, c'est que peu importe si tu gagnes la course avec dix secondes ou seulement un dixième de seconde d'avance. À la fin, tu obtiens le même nombre de points".

Entre-temps, il est également certain que Martin et son camarade d'écurie Johann Zarco ont remporté le championnat du monde par équipe devant l'équipe d'usine Ducati Lenovo. Une performance particulière à laquelle Martin a largement contribué : "Ce que nous faisons en tant qu'équipe satellite est incroyable. J'espère que nous pourrons maintenir cette forme l'année prochaine".

En ce qui concerne les spéculations sur le transfert de Martin à l'équipe d'usine Ducati à la place d'Enea Bastianini, le champion du monde Moto3 2018 a rétorqué : "Je suis heureux là où je suis actuellement. Mais cette décision ne dépend pas de moi".

Résultat du sprint MotoGP, Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, + 0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

15. Bastianini, Ducati, + 12,599

16. Nakagami, Honda, + 13,787

17. Marini*, Ducati, + 13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19. Rins, Honda, + 20,378

20e Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement au championnat du monde MotoGP après 38 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 442 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 675 points (champion du monde). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 633 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.