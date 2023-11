Jorge Martin (1°): "La più grande lezione della stagione".

Con la sua brillante vittoria nella gara sprint di Valencia, Jorge Martin non solo ha ridotto il suo deficit nel campionato del mondo nei confronti di Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) da 21 a 14 punti, ma ha anche rimandato la decisione sul campionato del mondo all'ultimo Gran Premio di domenica.

Per il pilota del Pramac Ducati si è trattato della nona vittoria in volata della stagione 2023, a fronte di quattro vittorie nei Gran Premi, mentre il rivale Bagnaia ha già ottenuto sei successi. Tuttavia, il pilota della Ducati ha respinto con fermezza l'idea che il "Martinator" sia più adatto alla breve distanza: "Queste disparità dipendono da molti fattori", ha detto. "In Indonesia sono caduto mentre ero in testa alla gara. In Australia abbiamo sbagliato la scelta degli pneumatici e in Qatar abbiamo avuto uno pneumatico difettoso. In Thailandia, invece, ho vinto".

Sul Circuito Ricardo Tormo, Martin ha dimostrato ancora una volta di avere i nervi saldi, entrando subito nei primi quattro dalla sesta posizione in griglia. Ha preso il comando per la prima volta al settimo giro e non l'ha più mollato fino alla bandiera a scacchi. "Ho dimostrato di avere le palle", ha detto il 25enne dopo la gara, pieno di fiducia in se stesso. "Non avevo un buon feeling, né con la gomma anteriore né con quella posteriore. Ho rischiato di cadere in ogni curva. Tuttavia, ho dato tutto per questa vittoria".

Il fatto di essere riuscito a mantenere aperta la lotta per il campionato fino all'ultima gara della stagione rende orgoglioso il madrileno. Allo stesso tempo, ha reso omaggio al suo rivale: "Pecco ha fatto una prima metà di stagione impeccabile, ma io sono stato forte nella seconda metà. Al momento sono il più forte. Ma non lo ero all'inizio della stagione. Ecco perché ora siamo indietro".

Prima del gran finale di domenica, Martin si è anche lasciato andare a un po' di sentimentalismo: "Non sappiamo cosa succederà domenica. Ma la lezione più grande che ho imparato quest'anno è che non importa se vinci la gara per dieci secondi o per un solo decimo di secondo. Alla fine si ottiene lo stesso numero di punti".

È ormai chiaro che Martin e il compagno di squadra Johann Zarco hanno vinto il campionato mondiale a squadre davanti al team Ducati Lenovo works. Un risultato speciale in cui Martin ha avuto un ruolo chiave: "Quello che abbiamo ottenuto come team satellite è incredibile. Spero che riusciremo a mantenere questa forma anche l'anno prossimo".

In merito alle speculazioni sul possibile passaggio di Martin al team Ducati factory al posto di Enea Bastianini, il Campione del Mondo Moto3 2018 ha risposto: "Sono contento di dove sono al momento. Ma questa decisione non dipende da me".

Risultato MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, + 0,190 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,122

4° Viñales, Aprilia, + 3,106

5° Bagnaia, Ducati, + 4,253

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7° Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8° Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9° Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12° Miller, KTM, + 8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, + 12.599

16° Nakagami, Honda, + 13.787

17° Marini*, Ducati, + 13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19° Rins, Honda, + 20.378

20° Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 38 gare su 39:

1° Bagnaia, 442 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 675 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 633 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.