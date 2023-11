Jorge Martin (1.º): "A maior lição da época"

Com a sua vitória ao sprint em Valência, Jorge Martin adiou a decisão do campeonato do mundo para a corrida de domingo. Para além de se elogiar a si próprio, o piloto da Prima Pramac Ducati também prestou homenagem ao seu rival Pecco Bagnaia.

Com a sua brilhante vitória na corrida de sprint em Valência, Jorge Martin não só reduziu a sua desvantagem no campeonato do mundo em relação a Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) de 21 para 14 pontos, como também adiou a decisão do campeonato do mundo para o último Grande Prémio, no domingo.

Foi a nona vitória de sprint do piloto da Pramac Ducati na temporada de 2023, em comparação com quatro vitórias no Grande Prémio, enquanto o rival Bagnaia já tem seis vitórias em seu nome. No entanto, o piloto da Ducati rejeitou firmemente a sugestão de que o "Martinator" é mais adequado para a curta distância: "Estas probabilidades desiguais dependem de muitos factores", disse ele. "Na Indonésia, caí quando estava a liderar a corrida. Na Austrália fizemos a escolha errada de pneus e no Qatar tivemos um pneu mau. Na Tailândia, por outro lado, ganhei".

No Circuito Ricardo Tormo, Martin mostrou mais uma vez a sua coragem ao entrar diretamente nos quatro primeiros a partir do 6º lugar da grelha. Assumiu a liderança pela primeira vez na 7ª volta e nunca mais a largou até à bandeira axadrezada. "Mostrei que tenho coragem", disse o jovem de 25 anos, cheio de auto-confiança. "Não tive uma boa sensação, nem com o pneu dianteiro nem com o traseiro. Quase me despistei em todas as curvas. No entanto, dei tudo por esta vitória".

O facto de ter conseguido manter a luta pelo campeonato aberta até à última corrida da época deixa o madrileno orgulhoso. Ao mesmo tempo, prestou homenagem ao seu rival: "O Pecco fez uma primeira metade da época impecável, mas eu fui forte na segunda metade. Neste momento, sou o mais forte. Mas não o era no início da época. É por isso que agora estamos atrás".

Antes da grande final de domingo, Martin até se mostrou um pouco sentimental: "Não sabemos o que vai acontecer no domingo. Mas a maior lição que aprendi este ano é que não importa se ganhamos a corrida por dez segundos ou por apenas um décimo de segundo. No final, obtém-se o mesmo número de pontos".

Agora também está claro que Martin e o companheiro de equipa Johann Zarco ganharam o campeonato do mundo por equipas à frente da equipa de trabalho da Ducati Lenovo. Uma conquista especial na qual Martin desempenhou um papel fundamental: "O que conseguimos como equipa satélite é incrível. Espero que consigamos manter esta forma no próximo ano".

Em relação à especulação de que Martin seria transferido para a equipa de fábrica da Ducati no lugar de Enea Bastianini, o Campeão do Mundo de Moto3 de 2018 respondeu: "Estou feliz onde estou neste momento. Mas essa decisão não depende de mim".

Resultado MotoGP Sprint, Valência (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,122

4º Viñales, Aprilia, + 3,106

5º Bagnaia, Ducati, + 4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9º Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12º Miller, KTM, + 8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, + 12,599

16º Nakagami, Honda, + 13,787

17º Marini*, Ducati, + 13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19º Rins, Honda, + 20,378

20º Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas a menos



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 38 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 442 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 675 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 633 pontos (campeão do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.