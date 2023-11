CryptoDATA-RNF-Aprilia : Razlan Razali détrôné

Le CryptoDATA RNF-Aprilia Team, dont les bailleurs de fonds Ovidiu Toma et Bogdan Mărunţiş possèdent 60 pour cent, a pris position pour la première fois officiellement samedi soir dans un communiqué de presse sur les rumeurs de rachat par un investisseur américain et sur les incohérences financières qui ont entouré ces derniers temps l'écurie, détenue à 40 pour cent par le Malaisien Razlan Razali, chef d'équipe.

"Le CryptoDATA RNF MotoGP Team a un contrat de participation au championnat du monde MotoGP jusqu'à fin 2026, qui a été repris par le Sepang Racing Team", a retenu le communiqué de presse. "Ce contrat contient des conditions et des durées très claires. Jusqu'à présent, nous n'avons pas été informés que nous avions violé nos obligations contractuelles. Nous n'avons pas non plus été informés d'une résiliation du contrat. En plus de cela, RNF a un contrat valable avec Aprilia, ce contrat n'a pas non plus été résilié".

L'équipe assure également que les spéculations selon lesquelles elle aurait des dettes envers Aprilia sont fausses et qu'il ne s'agit pas non plus de prétendues pièces de mauvaise qualité d'Aprilia. RNF n'a pas de dettes envers Aprilia. L'équipe a également engagé des mécaniciens supplémentaires et pris en charge les frais supplémentaires.

Mais il est vrai que RNF a reçu une offre pour les deux places de départ. Mais cette offre a été refusée il y a deux semaines dans les bureaux de Dorna à Madrid. Depuis lors, aucune autre négociation n'a eu lieu, affirment les propriétaires de l'équipe RNF.

Les propriétaires de l'équipe CryptoDATA RNF MotoGP assurent qu'il n'y a pas de factures impayées ni de litige avec les fournisseurs, que toutes les activités sont réalisées comme prévu dans le business plan et comme le stipulent les contrats avec les fournisseurs.

L'équipe RNF est détenue à 60 % par CDT SPORTS AND MEDIA SRL, les 40 % restants appartenant à Razlan Razali.

La société de course RNF Racing Ltd. fait actuellement l'objet d'un audit interne par le propriétaire majoritaire CDT.

Il est annoncé que des changements interviendront dans la gestion de l'équipe RNF. Une fois l'audit terminé, un processus d'optimisation du personnel sera mis en place afin de renforcer les performances de l'écurie.

Depuis hier vendredi, il est clair que Razlan Razali ne sera plus responsable de la gestion de l'équipe RNF. Les Roumains Ovidiu Toma et Bogdan Mărunţiş affirment que cette décision a été prise il y a un mois déjà, car les actionnaires n'étaient pas d'accord avec les mauvaises performances de l'équipe et les décisions financières.

Mais il se murmure également que CryptoDATA a des dettes auprès de Dorna, car les montants pour les droits de dénomination au GP d'Autriche n'ont pas encore été intégralement payés. Ces rumeurs n'ont pas encore été confirmées.

Les managers de Dorna, Carmelo et Carlos Ezpeleta, ont entre-temps reçu la demande d'un investisseur américain qui a déjà travaillé en NASCAR et qui souhaite à présent reprendre l'équipe RNF. Sito Pons, qui a maintenant cédé son équipe Moto2 au propriétaire de l'équipe MSi de MTHelmet, Teo Martín, serait à bord en tant que conseiller.

Pons avait encore été présenté fin août à RNF comme "Chief Revenue Officer", il devait s'occuper de la recherche de sponsors pour l'équipe de Razali et des deux Roumains Ovidiu Toma et Bogdan Mărunţiş. Tandis que les courses outre-mer d'octobre avaient déjà laissé filtrer que Pons avait depuis longtemps renoncé à ce poste.

Paulo Oliveira, père et manager du pilote RNF-Aprilia Miguel Oliveira, blessé, se trouve également à Valence pour mener des discussions sur l'avenir - avec Aprilia, RNF et CryptoDATA.