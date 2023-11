CryptoDATA-RNF-Aprilia: Razlan Razali esautorato

Il CryptoDATA RNF Aprilia Team, di cui i finanziatori Ovidiu Toma e Bogdan Mărunţiş possiedono il 60%, ha commentato ufficialmente per la prima volta in un comunicato stampa sabato sera le voci di acquisizione da parte di un investitore americano e le incongruenze finanziarie che hanno recentemente circondato la squadra corse, che è per il 40% di proprietà del caposquadra malese Razlan Razali.

"Il CryptoDATA RNF MotoGP Team ha un contratto per partecipare al Campionato del Mondo MotoGP fino alla fine del 2026, che è stato rilevato dal Sepang Racing Team", si legge nel comunicato stampa. "Questo contratto contiene condizioni e termini molto chiari. Finora non ci è stato comunicato che abbiamo violato i nostri obblighi contrattuali. Inoltre, non ci è stato comunicato che il contratto è stato annullato. La RNF ha anche un contratto valido con l'Aprilia, e anche questo contratto non è stato annullato".

Il team assicura inoltre che le speculazioni sul debito con Aprilia sono false e che non si tratta di presunti componenti di scarsa qualità forniti da Aprilia. La RNF non ha debiti con Aprilia. Il team aveva anche assunto altri meccanici e coperto i costi aggiuntivi.

Tuttavia, è vero che la RNF aveva ricevuto un'offerta per le due posizioni di partenza. Tuttavia, l'offerta è stata rifiutata quindici giorni fa presso l'ufficio Dorna di Madrid. Da allora non ci sono state ulteriori trattative, affermano i proprietari del team RNF.

I proprietari del team CryptoDATA RNF MotoGP assicurano che non ci sono fatture non pagate e non ci sono controversie con i fornitori, tutte le attività sono svolte come previsto dal business plan e come previsto dai contratti con i fornitori.

Il team RNF è per il 60% di proprietà di CDT SPORTS AND MEDIA SRL, mentre il restante 40% è di proprietà di Razlan Razali.

La società RNF Racing Ltd. è attualmente sottoposta a un audit interno da parte del proprietario di maggioranza CDT.

È stato annunciato che ci saranno cambiamenti nella gestione del team RNF. Al termine dell'audit, sarà avviato un processo di ottimizzazione del personale per rafforzare le prestazioni della scuderia.

Da ieri, venerdì, è chiaro che Razlan Razali non sarà più responsabile della gestione del team RNF. I rumeni Ovidiu Toma e Bogdan Mărunţiş sostengono che questa decisione è stata presa un mese fa perché gli azionisti non erano soddisfatti delle scarse prestazioni e delle decisioni finanziarie della squadra.

Tuttavia, si dice anche che CryptoDATA sia in debito con Dorna perché i diritti di denominazione del GP d'Austria non sono ancora stati pagati per intero. Queste voci non sono ancora state confermate.

I dirigenti della Dorna, Carmelo e Carlos Ezpeleta, hanno ricevuto una richiesta da parte di un investitore americano che è stato coinvolto anche nella NASCAR e che ora vuole rilevare il team RNF. Sito Pons, che ha ceduto il suo team di Moto2 a Teo Martín, proprietario del team MSi di MTHelmet, sarebbe a bordo come consulente.

Pons è stato presentato alla RNF alla fine di agosto come "Chief Revenue Officer" e avrebbe dovuto occuparsi della ricerca di sponsor per il team di Razali e dei due rumeni Ovidiu Toma e Bogdan Mărunţiş. Già durante le gare all'estero di ottobre era trapelato che Pons aveva da tempo dato l'addio a questa posizione.

Anche Paulo Oliveira, padre e manager dell'infortunato pilota della RNF-Aprilia Miguel Oliveira, è a Valencia per discutere del futuro - con Aprilia, RNF e CryptoDATA.