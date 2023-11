CryptoDATA-RNF-Aprilia: Razlan Razali destituído de poder

A turbulência da equipa malaio-romena CryptoDATA-RNF-Aprilia não pode ser ignorada. A equipa está à beira do colapso. Será Sito Pons o novo homem forte com novos apoiantes?

A CryptoDATA RNF Aprilia Team, na qual os financiadores Ovidiu Toma e Bogdan Mărunţiş detêm 60 por cento, comentou oficialmente pela primeira vez num comunicado de imprensa no sábado à noite sobre os rumores de aquisição por um investidor americano e as inconsistências financeiras que rodearam recentemente a equipa de corrida, que é detida em 40 por cento pelo chefe da equipa malaia Razlan Razali.

"A equipa CryptoDATA RNF MotoGP Team tem um contrato para participar no Campeonato do Mundo de MotoGP até ao final de 2026, que foi assumido pela Sepang Racing Team", afirma o comunicado de imprensa. "Este contrato contém condições e termos muito claros. Até agora, não fomos informados de que violámos as nossas obrigações contratuais. Também não fomos informados de que o contrato foi cancelado. A RNF também tem um contrato válido com a Aprilia, e este contrato também não foi cancelado."

A equipa também garante que a especulação de que estão em dívida para com a Aprilia é falsa e que não se trata de alegadas peças de má qualidade da Aprilia. A RNF não tem dívidas para com a Aprilia. A equipa também contratou mecânicos adicionais e cobriu os custos adicionais.

No entanto, era correto que a RNF tinha recebido uma oferta para as duas posições de partida. No entanto, a oferta foi rejeitada há duas semanas no escritório da Dorna em Madrid. Desde então, não houve mais negociações, dizem os proprietários da equipa RNF.

Os proprietários da equipa CryptoDATA RNF MotoGP garantem que não há facturas por pagar nem litígios com os fornecedores, todas as actividades são realizadas como previsto no plano de negócios e como previsto nos contratos com os fornecedores.

A equipa RNF é detida em 60% pela CDT SPORTS AND MEDIA SRL, sendo os restantes 40% detidos por Razlan Razali.

A empresa de corridas RNF Racing Ltd. está atualmente a ser submetida a uma auditoria interna pelo proprietário maioritário CDT.

Foi anunciado que haverá mudanças na gestão da equipa RNF. No final da auditoria, deverá ser iniciado um processo de otimização do pessoal, a fim de reforçar o desempenho da equipa de corridas.

Desde ontem, sexta-feira, ficou claro que Razlan Razali deixará de ser responsável pela gestão da equipa RNF. Os romenos Ovidiu Toma e Bogdan Mărunţiş afirmam que esta decisão foi tomada há um mês porque os acionistas não estavam satisfeitos com o fraco desempenho da equipa e com as decisões financeiras.

No entanto, também há rumores de que a CryptoDATA está em dívida com a Dorna, porque os valores dos naming rights do GP da Áustria ainda não foram pagos na totalidade. Estes rumores ainda não foram confirmados.

Os administradores da Dorna, Carmelo e Carlos Ezpeleta, receberam agora um pedido de informação de um investidor americano que também esteve envolvido na NASCAR e que agora quer assumir o controlo da equipa RNF. Sito Pons, que agora cedeu a sua equipa de Moto2 a Teo Martín, proprietário da equipa MSi da MTHelmet, estará a bordo como consultor.

Pons foi apresentado à RNF no final de agosto como "Chief Revenue Officer" e deveria cuidar da busca de patrocinadores para a equipa de Razali e os dois romenos Ovidiu Toma e Bogdan Mărunţiş. Já durante as corridas no estrangeiro, em outubro, se soube que Pons há muito se tinha despedido deste cargo.

Paulo Oliveira, pai e manager do piloto lesionado da RNF-Aprilia, Miguel Oliveira, também está em Valência para falar sobre o futuro da Aprilia, da RNF e da CryptoDATA.