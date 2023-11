Fabio Di Giannantonio (6º): "¿Bagnaia? Demasiado arriesgado"

Fabio Di Giannantonio se ha hecho con la sexta plaza en el sprint final de la temporada de MotoGP. El italiano se ha abierto paso rápidamente desde la undécima posición de la parrilla a lo largo de las 13 vueltas en el Circuit Ricardo Tormo y se ha arrastrado varias veces por debajo de la retaguardia de Pecco Bagnaia en la segunda mitad de la carrera, pero "Diggia" no se ha atrevido a atacar.

"Tenía una gran velocidad", dijo el ganador de Qatar. "El objetivo de hoy era acabar en el podio, y lo he intentado de verdad. Lo he intentado, pero habría tenido que arriesgar demasiado. Por supuesto, todo el mundo ha visto que podía intentar una maniobra. Al final, tengo que hacer lo máximo por el equipo y por mí mismo".

"En una carrera más larga, habría sido más fácil adelantar a Pecco. Vi que iba más despacio. Pero en esta carrera de media distancia, era demasiado arriesgado", confirmó Di Giannantonio. "Tenía problemas para acelerar a la salida de las curvas, ahí perdía mucho terreno. Eso se veía desde el helicóptero. Como resultado, tenía que recuperar terreno cada vuelta en el interior. Si sólo tienes que recuperar en la vuelta, no puedes adelantar".

El romano añadió: "Estoy muy enfadado porque tuvimos un problema con la rueda delantera en la calificación de la mañana y fuimos más lentos que el viernes. Por eso tuve que salir desde más atrás. Por supuesto, la temperatura de los neumáticos también sube cuando vas detrás de un piloto".

Fabio describió los problemas en la Q2 de la siguiente manera: "Tenía vibraciones masivas, la moto era casi inconducible. Apenas podía controlarla en las curvas. Estoy enfadado porque tenía el podio al alcance de la mano. No teníamos otro neumático que pudiéramos haber utilizado, sólo un compuesto diferente, pero no éramos rápidos con él. Si no está todo bien al 100%, no puedes ser rápido aquí en MotoGP".

El italiano de 25 años guarda silencio sobre su futuro: "Seguro que sabremos algo mañana después de la carrera. Como sabéis, no me gusta hablar de ello durante el fin de semana. Ahora estoy superconcentrado en el domingo".

Resultado MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.122

4º Viñales, Aprilia, + 3.106

5º Bagnaia, Ducati, + 4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9º Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12º Miller, KTM, + 8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, + 12.599

16º Nakagami, Honda, + 13.787

17º Marini*, Ducati, + 13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19º Rins, Honda, + 20.378

20º Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 38 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 442 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Olivé Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 675 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 633 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.