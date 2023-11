Fabio Di Giannantonio (6e) : "Bagnaia ? Trop risqué"

Fabio Di Giannantonio s'est classé sixième lors du dernier sprint de la saison MotoGP. L'Italien a rapidement remonté la pente en partant de la 11e place sur la grille de départ du circuit Ricardo Tormo et s'est glissé sous l'arrière de Pecco Bagnaia à plusieurs reprises dans la deuxième moitié de la course, mais "Diggia" n'a pas osé attaquer.

"J'avais une très bonne vitesse", a déclaré le vainqueur du Qatar. "L'objectif aujourd'hui était de faire un podium, et j'ai vraiment essayé. Mais quand on y est - j'ai certainement essayé, mais j'aurais dû prendre trop de risques pour cela. Bien sûr, tout le monde a vu que je pouvais tenter une manœuvre. A la fin, je dois faire le maximum pour l'équipe et pour moi".

"Dans une course plus longue, il aurait été plus facile de dépasser Pecco. J'ai vu qu'il se relâchait. Mais dans cette course de demi-distance, c'était trop risqué", a confirmé Di Giannantonio. "J'ai eu des problèmes d'accélération en sortie de virage, j'ai perdu beaucoup de terrain à ce niveau-là. C'est ce que l'on pouvait observer depuis l'hélicoptère. Cela m'a obligé à rattraper chaque tour dans l'infield. Si vous ne faites que rattraper le tour, vous ne pouvez pas dépasser".

Le Romain a ensuite décrit : "Je suis vraiment énervé parce que nous avons eu un problème de roue avant en qualifications le matin et que nous étions plus lents que le vendredi. J'ai donc dû partir de l'arrière. Bien sûr, la température dans le pneu augmente alors quand on roule derrière un pilote".

Fabio a décrit ainsi les problèmes rencontrés en Q2 : "J'avais des vibrations massives, la moto était presque impossible à piloter. Je pouvais à peine la contrôler dans les virages. Je suis furieux, car un podium était à portée de main. Nous n'avions pas d'autre pneu à utiliser, juste un autre composé, mais nous n'étions tout simplement pas rapides avec. Si tout n'est pas à 100%, on ne peut pas être rapide ici en MotoGP".

L'Italien de 25 ans continue de garder le silence sur son avenir : "Nous saurons certainement quelque chose demain après la course. Comme vous le savez, je n'aime pas trop en parler pendant le week-end. Je suis maintenant super concentré sur dimanche".

Résultat du sprint MotoGP, Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, + 0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

15. Bastianini, Ducati, + 12,599

16. Nakagami, Honda, + 13,787

17. Marini*, Ducati, + 13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19. Rins, Honda, + 20,378

20e Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement au championnat du monde MotoGP après 38 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 442 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 675 points (champion du monde). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 633 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.